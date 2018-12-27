В Благовещенске попало на видео возгорание легковушки

Фото: кадр видео

Вечером 26 декабря в Благовещенске горел легковой автомобиль. Происшествие удалось снять на видео случайному очевидцу.

Пожар случился вблизи перекрестка улиц Амурской и Артиллерийской. Пламя частично охватило иномарку. Прибывшие на место огнеборцы – в составе 6 человек и 2 единиц техники – ликвидировали открытое горение за 3 минуты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Люди не пострадали. Причину случившегося предстоит установить.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28