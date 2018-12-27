В Благовещенске задержан подозреваемый в убийстве 71-летнего хабаровчанина

В Благовещенске задержали 26-летнего подозреваемого в убийстве пенсионера. Тело 71-летнего хабаровчанина обнаружили 20 декабря на территории дачного участка в районе поселка имени Тельмана в Еврейской автономной области.

Следователи установили, что накануне пенсионер приехал на машине на дачу и застал в доме злоумышленника, от рук которого и погиб. Тело дедушки нашли его родственники. Автомобиля поблизости не было.

Позже разбитую «тойоту» нашли на штрафстоянке в поселке Николаевка. Выяснилось, что машина попала туда после ДТП, водитель с места аварии скрылся, информирует СУ СК РФ по Еврейской автономной области. Перед камерой видеонаблюдения засветился человек. Благодаря этому подозреваемого в убийстве быстро нашли и задержали.

Как сообщает Dvhab.ru, 26-летнего подозреваемого задержали в Благовещенске. Сейчас с ним работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным издания, он уже имел проблемы с законом и освободился из мест лишения свободы несколько месяцев назад.