Жестокое обращение амурчан со своим ребенком стоило им исправительных работ

В Шимановске родителей 6-летнего ребенка привлекли к уголовной ответственности по факту жестокого обращения с ним. Они были приговорены судом к исправительным работам.

Установлено, что 45-летние жители Шимановска долгое время жестоко обращались со своей дочерью, ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности. «Систематически употребляя спиртные напитки, устраивая скандалы и драки, родители не были заинтересованы в воспитании и содержании девочки. Жилищные условия в доме не соответствовали санитарным нормам», – пишет прокуратура Амурской области.

Для пресечения противоправных действий в отношении ребенка, он был изъят из семьи.

В отношении родителей девочки возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Расследование дела находилось на особом контроле прокурора Шимановского района.

Суд, оценив обстоятельства преступления, назначил матери девочки наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, а отцу – сроком на 1 год. Кроме того, при исполнении наказания из дохода родителей будет удерживаться 10 процентов в государственную казну.

Государственное обвинение по уголовному делу было поддержано прокуратурой Шимановского района.

Приговор в законную силу еще не вступил.