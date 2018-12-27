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Василий Орлов поздравил амурчан с успешным запуском ракеты с Восточного

Василий Орлов поздравил амурчан с успешным запуском ракеты с Восточного
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил всех жителей региона с успешным запуском ракеты с космодрома Восточный. Как сообщало ИА «Амур.инфо», четвертый старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся в четверг, 27 декабря.

«Сегодня состоялся очередной, четвертый по счету пуск с космодрома Восточный. Мы всегда с особым волнением следим за подготовкой к пускам, наблюдаем за работой коллег из Роскосмоса, стараемся поддержать развитие отечественной космонавтики всеми возможными способами: занимаемся созданием образовательной инфраструктуры области, нацеленной на подготовку студентов по ряду космических специальностей. Вместе с Роскосмосом работаем над развитием города Циолковского, помогаем коллегам в поиске отделившихся ступеней и многое другое. Для Амурской области космодром Восточный – это шаг в будущее. Я поздравляю всех амурчан с этим знаменательным событием, поздравляю всех сотрудников госкорпорации Роскосмос с успешным пуском. Мы видим, какую сложную работу вы проделали и очень гордимся вами», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя прибыла на космодром Восточный 9 ноября 2018 года. 24 декабря 2018 года ракету космического назначения «Союз-2.1а» переместили с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установили на стартовую систему.

Первый успешный запуск с выводом на орбиту трех спутников состоялся в апреле 2016 года.

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#космодром #областная власть

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    8 минут назад

    Чем это событие знаменательно для Амурчан? В чем суть такого поздравления?

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