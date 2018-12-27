Василий Орлов поздравил амурчан с успешным запуском ракеты с Восточного

«Сегодня состоялся очередной, четвертый по счету пуск с космодрома Восточный. Мы всегда с особым волнением следим за подготовкой к пускам, наблюдаем за работой коллег из Роскосмоса, стараемся поддержать развитие отечественной космонавтики всеми возможными способами: занимаемся созданием образовательной инфраструктуры области, нацеленной на подготовку студентов по ряду космических специальностей. Вместе с Роскосмосом работаем над развитием города Циолковского, помогаем коллегам в поиске отделившихся ступеней и многое другое. Для Амурской области космодром Восточный – это шаг в будущее. Я поздравляю всех амурчан с этим знаменательным событием, поздравляю всех сотрудников госкорпорации Роскосмос с успешным пуском. Мы видим, какую сложную работу вы проделали и очень гордимся вами», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя прибыла на космодром Восточный 9 ноября 2018 года. 24 декабря 2018 года ракету космического назначения «Союз-2.1а» переместили с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установили на стартовую систему.

Первый успешный запуск с выводом на орбиту трех спутников состоялся в апреле 2016 года.