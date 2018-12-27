Запущенные с Восточного «Канопусы» выведены на расчетную орбиту

Отделение аппаратов от разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме в 12:06 и 12:12 по амурскому времени.

Эти спутники предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.

Контроль отделения космических аппаратов, которое проходило вне пределов средств видимости России, проводился с помощью системы «Луч».

«Фрегату» еще предстоит вывести на орбиту 26 космических аппаратов. Отделение аппаратов GRUS, iSAT, UWE-4, Sparrow и 8 аппаратов типа Lemur, запускаемых в качестве попутной полезной нагрузки, ожидается с 13:33 до 13:50 по амурскому времени на орбитах высотой приблизительно 585 километров.

Космические аппараты Lume-1, ZACube-2 и 12 спутников Dove должны отделиться от разгонного блока «Фрегат» с 15:13 до 15:43 по амурскому времени на орбитах высотой приблизительно 495 километров.

Изображение: roscosmos.ru