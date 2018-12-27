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Холодно, ветрено: прогноз погоды в Приамурье на 28 декабря

Холодно, ветрено: прогноз погоды в Приамурье на 28 декабря
Фото: www.amur.info

В пятницу, 28 декабря, в Амурской области ожидается переменно облачная погода, в отдельных районах по востоку пройдет слабый снег. На территории региона сохраняется порывистый ветер.

Скорость северо-западного ветра будет колебаться от 2 до 7 метров в секунду, местами в порывах сила ветра может достигать 9–14 метров в секунду. В темное время суток похолодает до 25…30, местами по северу будет около 35 градусов.

Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер подует с северо-запада со скорость от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха – от 18 до 23, местами – 25…30 градусов со знаком минус.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, днем ясно, без осадков. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Ночью столбики уличных термометров опустятся до 23…25, днем приборы покажут 18…20 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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