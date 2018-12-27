Амурчанин лишился свободы за публикацию интимной жизни

38-летний житель Шимановска тайно записывал на видео интимные отношения с сожительницей. После расставания с ней стал шантажировать женщину, угрожая опубликовать видео в интернете.

Женщина отдала вымогателю 42 тысячи рублей. Получив деньги, он уехал из Амурской области. Но обещания не сдержал – опубликовал в соцсетях видеозапись интимного характера, на кадрах которой фигурировала его бывшая сожительница.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в ходе расследования уголовного дела за нарушение неприкосновенности частной жизни и вымогательство подозреваемый пытался скрыться от органов предварительного следствия и суда. Его объявили в розыск и задержали в Приморском крае.

Изучив обстоятельства дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил требование потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 100 тысяч рублей.