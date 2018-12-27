В Амурской области продолжают выяснять, куда делся мазут с котельной в Циолковском

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во время расширенного заседания в правительстве Амурской области министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Гордеев заявил о пропаже 792 тонн мазута с котельной ЗАТО Циолковский. Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился усилить контроль за котельными.

7 декабря в Циолковском был введен режим ЧС. Официальная причина этого – недостаточный запас топлива. Позже министр ЖКХ Сергей Гордеев получил выговор за ситуацию с мазутом в Циолковском.

По следам публикаций в СМИ прокуратура Амурской области поручила прокуратуре космодрома Восточный провести проверку. При этом надзорное ведомство отмечает, что ранее по фактам низкого объема запасов топлива на котельной прокурор космодрома уже принимал меры реагирования.

Так, 7 декабря главе ЗАТО Циолковский внесли представление об устранении нарушений законодательства. По иску прокурора космодрома суд обязал теплоснабжающую организацию «МУЖЭП» ЗАТО Циолковский обеспечить на котельной нормативный запас топлива.

Кроме того, 24 декабря в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки». Административный материал находится на рассмотрении в дальневосточном управлении Ростехнадзора.

Теплоснабжающая организация заключила контракты с поставщиками мазута. На момент прокурорской проверки на котельной сформировали неснижаемый запас топлива. Его наличие находится на контроле прокуратуры космодрома Восточный. Вместе с тем по факту недостачи топлива правоохранительными органами проводится процессуальная проверка.

Тем временем депутат думы ЗАТО Циолковский Александр Быковский в депутатском запросе попросил главу администрации ЗАТО Сергея Левицкого привлечь внешнюю аудиторскую проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах пропажи мазута.