Амурские заключенные сшили более 10 000 наволочек и полотенец

В местах лишения свободы, расположенных на территории Амурской области, заключенные не сидят без дела, а выполняют муниципальные заказы. В колониях делают постельное белье, матрасы и другие вещи, которые затем поступают в различные учреждения региона.

В исправительных колониях № 2 и № 3 выполнили контракты на изготовление комплектов спальных принадлежностей для нужд управления социальной защиты по Благовещенску и Благовещенскому району и Амурской областной психиатрической больницы.

Осужденные ИК-2 и ИК-3 УФСИН России по Амурской области, работающие на швейном производстве, сделали более 10 000 изделий – это простыни, наволочки, пододеяльники, покрывала, махровые полотенца, а также одеяла, подушки и матрасы. Качество продукции проверяют как производственные службы учреждения, так и представители заказчиков. Благодаря наличию контрактов на изготовление продукции, на швейных участках исправительных учреждений создали около 15 дополнительных рабочих мест для осужденных.

Всего государственным учреждениям представили продукции на общую сумму более 3,8 миллиона рублей. Кроме того, управление планирует заключить контракт на пошив спецодежды для работников медицинских учреждений.

Как отмечают в УФСИН России по Амурской области, основная цель развития производства в колониях – это дать осужденным возможность трудиться и получать заработную плату. За счет своей зарплаты осужденные погашают судебные иски, платят алименты и возмещают причиненный преступлениями ущерб. «Кроме того, трудовая адаптация осужденных и их успешная ресоциализация после освобождения является важным условием для снижения уровня рецидивной преступности и улучшения криминогенной ситуации в области», – сообщает пресс-служба ведомства.