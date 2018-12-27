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27декабря
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сегодня, 11:57 8

В Благовещенске из оборота изъято более тонны опасной икры

В Благовещенске из оборота изъято более тонны опасной икры
Фото: www.tsn24.ru

Амурское управление Роспотребнадзора совместно с сотрудниками благовещенской полиции предотвратило продажу опасной икры лососёвых пород в количестве 1,3 тонны. Икра не имела документов, подтверждающих её безопасность.

Экспертиза подтвердила, что продукт не соответствует установленным требованиям безопасности по наличию бактерий группы кишечной палочки, стафилококка и представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

В отношении горожанина, предлагающего к продаже опасную икру, было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы которого направлены мировому судье для решения вопроса о конфискации. Мировым судьёй вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Ему назначили штраф с конфискацией икры лососёвых пород в количестве 68 пластмассовых контейнеров.

Не согласившись с вынесенным постановлением, продавец подал жалобу в Благовещенский городской суд. В свою очередь суд признал постановление законным и обоснованным, оставил его без изменения, а жалобу без удовлетворения.

10 декабря 2018 года Амурским областным судом кассационная жалоба мужчины оставлена без удовлетворения, а решение мирового судьи о привлечении к ответственности и конфискации икры признано законным и обоснованным, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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#закон #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • moon

    moon
    1 час назад

    Собаки хоть , полицейские, нажрались икры?

  • strannic

    strannic
    1 час назад

    К опасной икре теперь надо опасной водки и не менее опасного пива.

  • Братеев1

    Братеев1
    58 минут назад

    на лапу не дали

  • LO

    LO
    55 минут назад

    strannic

    К опасной икре теперь надо опасной водки и не менее опасного пива.



    Ещё время есть — найдут:))))

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад



    с конфискацией икры лососёвых пород в количестве 68 пластмассовых контейнеров.



    Удачно по времени попали. )

  • Егаист

    Егаист
    45 минут назад

    хоть бы написали где торговал

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