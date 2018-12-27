В Благовещенске из оборота изъято более тонны опасной икры

Амурское управление Роспотребнадзора совместно с сотрудниками благовещенской полиции предотвратило продажу опасной икры лососёвых пород в количестве 1,3 тонны. Икра не имела документов, подтверждающих её безопасность.

Экспертиза подтвердила, что продукт не соответствует установленным требованиям безопасности по наличию бактерий группы кишечной палочки, стафилококка и представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

В отношении горожанина, предлагающего к продаже опасную икру, было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы которого направлены мировому судье для решения вопроса о конфискации. Мировым судьёй вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Ему назначили штраф с конфискацией икры лососёвых пород в количестве 68 пластмассовых контейнеров.

Не согласившись с вынесенным постановлением, продавец подал жалобу в Благовещенский городской суд. В свою очередь суд признал постановление законным и обоснованным, оставил его без изменения, а жалобу без удовлетворения.

10 декабря 2018 года Амурским областным судом кассационная жалоба мужчины оставлена без удовлетворения, а решение мирового судьи о привлечении к ответственности и конфискации икры признано законным и обоснованным, сообщается на сайте Роспотребнадзора.