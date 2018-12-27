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27декабря
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сегодня, 11:35 0

Бывший «Дальспецстрой» погасил почти все долги по зарплате

Бывший «Дальспецстрой» погасил почти все долги по зарплате
Фото: ysia.ru

Бывший «Дальспецстрой», ныне ФГУП «ГВСУ № 6» полностью погасил задолженность по выплате заработной платы своими сотрудникам. Всего в текущем году более 6 300 работников получили деньги на банковские карты, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе предприятия.

На момент введения процедуры внешнего управления (28 февраля 2018 года) сумма просроченной задолженности по заработной плате перед сотрудниками составляла порядка 200 миллионов рублей. Всего за период с марта по декабрь 2018 года работникам было выплачено свыше 790 миллионов рублей.

«На сегодняшний момент просроченная задолженность перед сотрудниками практически полностью отсутствует. Не погашена сумма в размере 13,5 миллиона рублей, в основном это задолженность ноября месяца перед работниками отдельных филиалов предприятия. Данные платежи пройдут в начале 2019 года», — сообщил внешний управляющий ГВСУ № 6 Григорий Удельнов.

Накопленные долги по заработной плате удалось погасить во многом благодаря скоординированным действиям внешней администрации, собственника имущества ФГУП «ГВСУ №6» — Министерства обороны РФ, органов Военной прокуратуры Восточного военного округа. Основными источниками, за счет которых удалось погасить задолженность, стали поступления от реализации имущества ФГУП «ГВСУ № 6» на торгах, доходы от реализации квартир в строящихся жилых домах, а также денежные средства, поступившие в результате мероприятий по взысканию дебиторской задолженности предприятия.

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