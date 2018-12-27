Бывший «Дальспецстрой» погасил почти все долги по зарплате

На момент введения процедуры внешнего управления (28 февраля 2018 года) сумма просроченной задолженности по заработной плате перед сотрудниками составляла порядка 200 миллионов рублей. Всего за период с марта по декабрь 2018 года работникам было выплачено свыше 790 миллионов рублей.

«На сегодняшний момент просроченная задолженность перед сотрудниками практически полностью отсутствует. Не погашена сумма в размере 13,5 миллиона рублей, в основном это задолженность ноября месяца перед работниками отдельных филиалов предприятия. Данные платежи пройдут в начале 2019 года», — сообщил внешний управляющий ГВСУ № 6 Григорий Удельнов.

Накопленные долги по заработной плате удалось погасить во многом благодаря скоординированным действиям внешней администрации, собственника имущества ФГУП «ГВСУ №6» — Министерства обороны РФ, органов Военной прокуратуры Восточного военного округа. Основными источниками, за счет которых удалось погасить задолженность, стали поступления от реализации имущества ФГУП «ГВСУ № 6» на торгах, доходы от реализации квартир в строящихся жилых домах, а также денежные средства, поступившие в результате мероприятий по взысканию дебиторской задолженности предприятия.