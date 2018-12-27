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27декабря
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сегодня, 11:34 0

Правительство увеличило капитал Фонда развития Дальнего Востока на 10,6 миллиарда рублей

Правительство увеличило капитал Фонда развития Дальнего Востока на 10,6 миллиарда рублей
Фото: www.amur.info

Правительство Российской Федерации докапитализировало АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) на 10,6 миллиарда рублей. Средства, выделенные ранее, полностью распределены и направлены на финансирование 16 приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Как сообщает «Интерфакс», общая стоимость инвестпроектов составила около 170 миллиардов рублей, инвестиции Фонда превышают 40 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, ВЭБ (единственный акционер фонда) увеличил уставной капитал ФРДВ за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.

Фонд выступает крупнейшим инвестором ключевых несырьевых проектов, в том числе реализуемых на территориях опережающего развития. Около 20 % инвестиций фонда направлено на поддержку проектов малого и среднего бизнеса.

«Мы вложили первоначальный капитал в приоритетные проекты, обеспечив инициаторов дешевым и долгосрочным финансированием. Докапитализация позволит продолжить эту работу. При этом фонд будет стремиться к максимальному увеличению мультипликатора частных инвестиций на каждый инвестируемый бюджетный рубль», – сказал гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» – государственный финансовый институт развития, осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. Общий размер чистых активов фонда по состоянию на июнь 2017 года составлял 37 миллиардов рублей.

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#Дальний Восток #российская власть #экономика

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