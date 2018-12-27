Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:16 0

Россияне выбрали лучшего актера и музыканта 2018 года

Россияне выбрали лучшего актера и музыканта 2018 года
Фото: instagram.com/s_bezrukov/?hl=ru

Россияне в ходе опроса выбрали лучшего музыканта и актера в 2018 году, а также назвали самые лучшие фильмы и сериалы. Всего в опросе приняли участие более 1 800 человек в возрасте от 18 лет.

Самым популярным актером уходящего года стал Сергей Безруков. Это звание художественный руководитель Московского Губернского театра получает уже не первый год. Свои голоса за него отдали 8 % опрошенных. На втором месте оказался Константин Хабенский (5 %), на третьем — Владимир Машков (4 %). Также в пятерку лучших вошли Павел Прилучный и Евгений Миронов.

По количеству упоминаний в СМИ лидирует Хабенский (27 816), второе место занимает Джигарханян (27 604) и на третьем месте — Безруков (20 850).

Лучшим музыкантом этого года стал Филипп Киркоров, который получил голоса 10 % респондентов. Второе место досталось пианисту Денису Мацуеву, а бронза — певцу Николаю Баскову. Также были отмечены Алла Пугачева, Дмитрий Хворостовский и Сергей Шнуров.

По количеству упоминаний в СМИ лидирует Ольга Бузова (132 757), на втором месте Алла Пугачева (80 499), на третьем — Филипп Киркоров (70 302).

Самыми популярными писателями россияне считают Александра Пушкина, Дарью Донцову и Захара Прилепина, сообщает Amic.ru.

Специалисты ВЦИОМ также спросили респондентов, какие программы и сериалы они смотрят по телевизору. Лучшим ток-шоу признано «60 минут». Любимые сериалы среди телезрителей: «Полицейский с Рублевки», «Мажор», «След».

По результатам исследования лучшими фильмами прошедшего года оказались: «Движение вверх», трилогия «Гоголь», а также «Т-34».

Просмотров всего: 795

#СМИ #ТВ #шоу-бизнес

распечатать


Общество 1

Какие слова стали в уходящем году главными: обзор прессы

сегодня, 10:03
Эхо Москвы

В утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут об экспорте амурских товаров
В России и мире

Названы звезды, которые могут представлять Россию на «Евровидении-2019»
Общество

Тема дневного «Эха Москвы в Благовещенске»: история банковского дела в Приамурье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь