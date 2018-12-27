Россияне выбрали лучшего актера и музыканта 2018 года

Россияне в ходе опроса выбрали лучшего музыканта и актера в 2018 году, а также назвали самые лучшие фильмы и сериалы. Всего в опросе приняли участие более 1 800 человек в возрасте от 18 лет.

Самым популярным актером уходящего года стал Сергей Безруков. Это звание художественный руководитель Московского Губернского театра получает уже не первый год. Свои голоса за него отдали 8 % опрошенных. На втором месте оказался Константин Хабенский (5 %), на третьем — Владимир Машков (4 %). Также в пятерку лучших вошли Павел Прилучный и Евгений Миронов.

По количеству упоминаний в СМИ лидирует Хабенский (27 816), второе место занимает Джигарханян (27 604) и на третьем месте — Безруков (20 850).

Лучшим музыкантом этого года стал Филипп Киркоров, который получил голоса 10 % респондентов. Второе место досталось пианисту Денису Мацуеву, а бронза — певцу Николаю Баскову. Также были отмечены Алла Пугачева, Дмитрий Хворостовский и Сергей Шнуров.

По количеству упоминаний в СМИ лидирует Ольга Бузова (132 757), на втором месте Алла Пугачева (80 499), на третьем — Филипп Киркоров (70 302).

Самыми популярными писателями россияне считают Александра Пушкина, Дарью Донцову и Захара Прилепина, сообщает Amic.ru.

Специалисты ВЦИОМ также спросили респондентов, какие программы и сериалы они смотрят по телевизору. Лучшим ток-шоу признано «60 минут». Любимые сериалы среди телезрителей: «Полицейский с Рублевки», «Мажор», «След».

По результатам исследования лучшими фильмами прошедшего года оказались: «Движение вверх», трилогия «Гоголь», а также «Т-34».