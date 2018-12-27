В Благовещенске ночной клуб рекламируют на китайском языке

Читатель Амур.инфо прислала в редакцию информагентства снимок, сделанный в центре Благовещенске. На фото запечатлена маршрутная «Газель», весь левый борт которой украшает объявление полностью на китайском языке.

«Увидела рекламу, размещенную на боковой части маршрутного такси. И возник вопрос: что за текст размещен и какие услуги предлагает реклама гражданам КНР?» – написала автор снимка.

Разрешение фотографии не позволяет в точности рассмотреть текст объявления, однако заметно название рекламируемого заведения. Сомнения в роде его деятельности окончательно развеивает силуэт танцующей девушки.

Между тем федеральный закон «О рекламе» гласит, что при размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства РФ, в том числе требования законодательства о государственном языке РФ. В соответствии с федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации», государственный язык РФ подлежит обязательному использованию в рекламе.

Номер представителя маршрута № 33, указанный на сайте администрации Благовещенска, недоступен для контакта. Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в региональное управление Федеральной антимонопольной службы для рассмотрения рекламы на предмет нарушения законодательства Российской Федерации.