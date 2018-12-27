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27декабря
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сегодня, 11:13 6

В Благовещенске ночной клуб рекламируют на китайском языке

В Благовещенске ночной клуб рекламируют на китайском языке
Фото: www.amur.info

Читатель Амур.инфо прислала в редакцию информагентства снимок, сделанный в центре Благовещенске. На фото запечатлена маршрутная «Газель», весь левый борт которой украшает объявление полностью на китайском языке.

«Увидела рекламу, размещенную на боковой части маршрутного такси. И возник вопрос: что за текст размещен и какие услуги предлагает реклама гражданам КНР?» – написала автор снимка.

Разрешение фотографии не позволяет в точности рассмотреть текст объявления, однако заметно название рекламируемого заведения. Сомнения в роде его деятельности окончательно развеивает силуэт танцующей девушки.

Между тем федеральный закон «О рекламе» гласит, что при размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства РФ, в том числе требования законодательства о государственном языке РФ. В соответствии с федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации», государственный язык РФ подлежит обязательному использованию в рекламе.

Номер представителя маршрута № 33, указанный на сайте администрации Благовещенска, недоступен для контакта. Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в региональное управление Федеральной антимонопольной службы для рассмотрения рекламы на предмет нарушения законодательства Российской Федерации.

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#закон #Китай #транспорт

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    фото в студию! вам сразу скажут как переводится и сколько стоят те услуги которые там предлагаются)))

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    вот это я понимаю правонарушение!Как посмели ))))))))))))?

  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    я не переводчик, но все же посмею предположить, что это реклама ночного заведения в котором танцуют женщины, возможно в красивом нижнем белье, скорее всего без него. возможно там курят и ругаются матом, а возможно там сидит клуб людей которые ненавидят белый порошок,но им нравится как он пахнет,а потом они все смотрят как танцуют женщины в красивом нижнем белье.

    почему она все же на китайском языке, а не на русском? не смешите....

  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    ГЛАВНОЕ ЦИФРЫ НА РУССКОМ

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Брилёвщина.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ещё весной эту маршрутку видела

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