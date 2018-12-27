С космодрома Восточный в четвертый раз запустили ракету

На космодроме Восточный дан старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и 6. Также были запущены 26 иностранных спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.

Пуск прошел успешно, он состоялся в 11:07 по амурскому времени. Он стал четвертым по счету на космодроме Восточный. Прямую трансляцию на сайте Рсокосмоса смотрели не только россияне, но и жители других стран.

Работать в районах падения отработанных ступеней ракеты будут специалисты ФГУП «ЦЭНКИ». Базовые лагеря в районах падения отработанных блоков были развернуты несколько дней назад.

Подробное описание спутников, запущенных с космодрома, есть на сайте Рсокосмоса.