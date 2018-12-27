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27декабря
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сегодня, 11:11 9

С космодрома Восточный в четвертый раз запустили ракету

С космодрома Восточный в четвертый раз запустили ракету
Фото: amur.info

На космодроме Восточный дан старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и 6. Также были запущены 26 иностранных спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.

Пуск прошел успешно, он состоялся в 11:07 по амурскому времени. Он стал четвертым по счету на космодроме Восточный. Прямую трансляцию на сайте Рсокосмоса смотрели не только россияне, но и жители других стран.

Работать в районах падения отработанных ступеней ракеты будут специалисты ФГУП «ЦЭНКИ». Базовые лагеря в районах падения отработанных блоков были развернуты несколько дней назад.

Подробное описание спутников, запущенных с космодрома, есть на сайте Рсокосмоса.

Просмотров всего: 3218

#космодром #космос

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вот и ладушки! )

  • Боярин

    Боярин
    2 часа назад

    Она улетела .. но обещала вернуться.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Ну уж нет: улетела, так улетела.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    А батюшка ракету освятил?

  • S.Tatiana

    S.Tatiana
    1 час назад

    Боярин

    Она улетела .. но обещала вернуться.



    Тьфу на вас...на фиг она нужна...улетела, значит улетела)

  • Не местный

    Не местный
    1 час назад

    По моему мнению, учитывая наличие у области крупных объектов государственного значения, территории пора требовать иного статуса управления.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    батюшку больше не подпускают

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ветерок100

    батюшку больше не подпускают



    Грешен? )))

  • ay

    ay
    23 минуты назад

    Oldlord

    Ветерок100

    батюшку больше не подпускают



    Грешен? )))



    Освятили ракетку. Сейчас без этого ни один чих не обходится.

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