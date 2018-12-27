В новом году объем господдержки малого бизнеса в Амурской области увеличат почти в 2,5 раза

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В Амурской области на поддержку малого бизнеса в 2019 году выделят больше 380 миллионов рублей. Это самая большая сумма на Дальнем Востоке. Такое финансирование стало результатом переговоров областного правительства с федеральным министерством экономического развития, рассказал на встрече с журналистами глава региона Василий Орлов.

«Если говорить про меры государственной поддержки, у нас создан целый ряд институтов развития, который помогает бизнесу развиваться. Это и фонд гарантий, это и Агентство по привлечению инвестиций, и различные налоговые режимы. В течение 2019 года, я надеюсь, мы с помощью федеральных властей присвоим Благовещенску режим свободного порта, где можно будет получить налоговые льготы и ряд других преференций», – рассказал Василий Орлов.

В 2019 году Амурская область почти в 2 с половиной раза увеличит объемы государственной поддержки для малого бизнеса. «Это будет самая крупная сумма на Дальнем Востоке. На поддержку малого бизнеса больше 380 миллионов рублей мы направим в следующем году. Это результат переговоров с министерством экономического развития.

Мы встречались на Восточном экономическом форуме, обсуждали, что действующие инструменты поддержки малого бизнеса, к сожалению, на Дальнем Востоке не совсем эффективны. И, на мой взгляд, связано это с низким качеством предпринимательской среды. Это связано с большим оттоком населения, уезжают наиболее активные люди. Как следствие, те меры господдержки, которые работают в других регионах, у нас не работают. Этому направлению уделяется особое внимание», – отметил губернатор.

Ожидается, что в ближайшие годы активно будет развиваться малый бизнес в Свободном. В ноябре там проводили форум по предпринимательству. Сообщалось, что компания СИБУР готова компенсировать затраты бизнесу, на открытие новых компаний в Свободном.

«Тем, кто строит сегодня газоперерабатывающий завод, нужны услуги малого бизнеса. Элементарно не хватает парикмахерских, не хватает магазинов, стоматологов и всего-всего. Город Свободный, конечно, ждет перерождение. Это стресс для города. В ближайшее время там будет огромная численность чужих людей, в том числе иностранных работников. Мы без них обойтись не можем, не то что на Дальнем Востоке, в стране не можем.

То, что я видел: бригада китайских женщин-сварщиц работала в Сибири, строила газовый завод. Это неизбежность, это нужно пережить. И город, конечно, будет пребывать в определенном стрессе. Отдельно мы с коллегами из силового блока очень внимательно следим за криминогенной обстановкой, за наркотрафиком и за всеми правонарушениями.

В результате этого тяжелого процесса там появится производство, которое обеспечит на десятилетия людей высокой зарплатой, создаст огромную мультипликацию. Газовый завод создает места в малом бизнесе, в транспорте, в энергетике. На каждое рабочее место, которое появится на газовом заводе, появляется еще примерно 20 рабочих мест, задействованных в экономике региона», – пояснил Василий Орлов.