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27декабря
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Благовещенский газовик устроил взрыв на кухне, меняя баллон

Благовещенский газовик устроил взрыв на кухне, меняя баллон
Фото: Фото с места происшествия, источник: amur.sledcom.ru

В Благовещенске будут судить бывшего работника газоснабжающей организации. Пытаясь подсоединить баллон, он грубо нарушил правила безопасности. В результате в частном доме произошел взрыв, хозяйка жилья получила ожоги.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый работал водителем спецавтомобиля, предназначенного для доставки газа в баллонах. 22 июня 2018 года он привез газ в один из частных домов по улице Пионерской в Благовещенске.

Мужчина поменял баллон и открыл вентиль, чтобы проверить, правильно ли подключено оборудование. Газ в плиту не пошел. Тогда специалист стал закручивать вентиль, но это ему не удалось. Газовик отсоединил редуктор при открытом вентиле, газ вышел из баллона и заполнил помещение летней кухни, образовав взрывопожароопасную газовоздушную смесь. Обвиняемый заменил неисправный баллон на другой, для проверки подключения открыл конфорку на плите и попытался ее зажечь. Произошел взрыв, хозяйка дома получила ожоги средней тяжести. Кроме того, произошло частичное разрушение строения.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Благовещенска. В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    3 часа назад

    И к сожалению такие же специалисты сидят во главе страны....

    Или мужик не виноват и все это произошло потому, что в сарае (судя по фото) который он приехал все благоволило к тому что бы взлететь в воздух?

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