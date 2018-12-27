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27декабря
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сегодня, 10:13 0

Суд обязал администрацию Бурейского района оплатить ремонт сельской школы

Суд обязал администрацию Бурейского района оплатить ремонт сельской школы
Фото: sever138.ru

Бурейский районный суд обязал школу села Долдыкан провести ремонт, а администрацию района – обеспечить его финансирование. Оказалось, что на протяжении длительного времени Долдыканская школа не устраняла нарушения санитарного законодательства, выявленные Роспотребнадзором. Для этого в учреждении требовалось провести ремонтные работы.

Выявленные нарушения касались остекления окон, ревизии системы вентиляции, оборудования пищеблока, обеспечения горячего водоснабжения в классах. Предписания об их устранении не выполнялись в связи с отсутствием средств для проведения ремонта.

Управление Роспотребнадзора обратилось в Бурейский районный суд с требованием обязать администрацию Бурейского района обеспечить финансирование ремонта, школу – устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

25 ноября Бурейским районным судом исковые требования управления Роспотребнадзора по Амурской области удовлетворены в полном объёме, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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#закон #школа

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