Суд обязал администрацию Бурейского района оплатить ремонт сельской школы

Бурейский районный суд обязал школу села Долдыкан провести ремонт, а администрацию района – обеспечить его финансирование. Оказалось, что на протяжении длительного времени Долдыканская школа не устраняла нарушения санитарного законодательства, выявленные Роспотребнадзором. Для этого в учреждении требовалось провести ремонтные работы.

Выявленные нарушения касались остекления окон, ревизии системы вентиляции, оборудования пищеблока, обеспечения горячего водоснабжения в классах. Предписания об их устранении не выполнялись в связи с отсутствием средств для проведения ремонта.

Управление Роспотребнадзора обратилось в Бурейский районный суд с требованием обязать администрацию Бурейского района обеспечить финансирование ремонта, школу – устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

25 ноября Бурейским районным судом исковые требования управления Роспотребнадзора по Амурской области удовлетворены в полном объёме, сообщается на сайте Роспотребнадзора.