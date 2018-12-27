В Благовещенске пассажирский автобус отбросил легковушку на тротуар

В областном центре Приамурья в четверг, 27 декабря, произошло жесткое столкновение маршрутного автобуса с легковым автомобилем. Сильным ударом пассажировоз отбросил легковушку на тротуар.

ДТП произошло утром напротив Амурского театра драмы. Оба участника аварии двигались друг за другом по Ленина: впереди ехала Honda Fit, за ним автобус. Они ехали от перекрестка с Мухина в сторону улицы Комсомольской. По предварительной информации, водитель Honda Fit собирался повернуть к зданию драмтеатра. В этот момент его атаковал автобус.

Удар пришелся в заднюю часть «хонды», буквально расплющив ее. Легковушку отбросило на тротуар. Автобус тоже получил повреждения. В городском отделе ГИБДД уточнили, что в этой аварии пострадавших нет. ДТП произошло в 7:48.