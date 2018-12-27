Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:24 0

В Благовещенске пассажирский автобус отбросил легковушку на тротуар

В Благовещенске пассажирский автобус отбросил легковушку на тротуар
Фото: телередакция "Сканер"

В областном центре Приамурья в четверг, 27 декабря, произошло жесткое столкновение маршрутного автобуса с легковым автомобилем. Сильным ударом пассажировоз отбросил легковушку на тротуар.

ДТП произошло утром напротив Амурского театра драмы. Оба участника аварии двигались друг за другом по Ленина: впереди ехала Honda Fit, за ним автобус. Они ехали от перекрестка с Мухина в сторону улицы Комсомольской. По предварительной информации, водитель Honda Fit собирался повернуть к зданию драмтеатра. В этот момент его атаковал автобус.

Удар пришелся в заднюю часть «хонды», буквально расплющив ее. Легковушку отбросило на тротуар. Автобус тоже получил повреждения. В городском отделе ГИБДД уточнили, что в этой аварии пострадавших нет. ДТП произошло в 7:48.

Просмотров всего: 177

#ДТП

распечатать


Происшествия

В Благовещенске пожарная машина попала в ДТП
Происшествия 6

В жесткой автоаварии в Благовещенске пострадал ребенок
Общество

Благовещенские автоинспекторы напоминают о правилах безопасности на дороге
Происшествия 13

В Благовещенске завершается расследование дела о ДТП, унесшем жизнь 24-летней девушки

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь