Какие слова стали в уходящем году главными: обзор прессы

Как по выпивке и закуске определить принадлежность разведчика; зачем ученый Павел Жирнов изучал благовещенские деревья; кто раскритиковал российскую культуру. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня подводит итоги уходящего года. Вы прочтете здесь о самых знаменательных событиях, участниками которых если не напрямую, то хотя бы косвенно стали все мы. Здесь и о радостном, и о грустном. Перечень большой, занимает… Вот чуть не сказал две страницы, а если подсчитать правильно – то это вся сегодняшняя «Амурка», а это значит, что мы жили насыщенной полнокровной жизнью, справляясь с неудачами и проблемами. И, несмотря на трудности, побеждали где-то обстоятельства, а где-то – и самих себя. Интересно. Поизучайте.

Как самую забавную я выбрал информацию о том, как ученый Павел Жирнов изучал благовещенские деревья в поисках самого старого. Нашел. И адрес в «Амурке» указан.

Напишут же такое

Еще я с интересом прочел в «Амурке» о том, как начать новую жизнь в новом году. Автор статьи Надежда Кожевникова, видя нас насквозь, понимает, что мы в очередной раз решим с 1 января бросить пить, курить, есть мучное и жирное, снова бросим пить, начнем делать зарядку, станем больше читать, прекратим смотреть телевизор, бросим пить, перейдем к пешим прогулкам, займемся расширением кругозора, сделаем ремонт, бросим… Ну и т.д. В своем материале проницательный автор объясняет, почему, в конце концов, мы не выполняем данные самим себе обещания и как воспитать в себе силу воли, чтобы (ну дальше прочтите тот список, что я только что озвучил).

Среди советов, названных в статье, мне больше всего пришелся совет почаще лениться. Покажите его своим начальникам.

Также в номере

Невозможно перечислить все публикации главной газеты области – все-таки, подобраны самые «центровые» материалы, Год заканчивается… Но именно поэтому (потому что Новый на носу) и назову рассказ Андрея Анохина о том, как он «дедморозил» в собственной семье. Все-то думают, что главные Деды Морозы города – это Макс Радман и Николай Авраамович Чуб, а вот и нет: есть и другие талантливые сказочники, и среди них – журналист Анохин. Уж если его родной сын-подросток не узнал и принял за настоящего сказочного героя. В общем, если вам нужен настоящий Дед Мороз, обращайтесь в «Амурскую правду».

Не пропусти

Далее «Аргументы неделi». Традиционно с удовольствием прочел обозревателя Татьяну Москвину, которая, ничтоже сумняшесь, подвергла остракизму российскую культуру во главе с министерством. Под нож острословия автора попали фильмы, спектакли и отдельные личности. Правда, несколько добрых слов все же было сказано. И они – в адрес литературы. На подробностях останавливаться не буду.

Не буду заострять ваше внимание и на способах борьбы с похмельем. На мой взгляд, они слишком индивидуальны, так что – читай-не читай. А вот о чем перескажу – так это о том, что пьют и чем закусывают сотрудники спецслужб.

Также в номере

Как вы понимаете, по выпивке и закуске легко определить принадлежность разведчика. Что будет пить англичанин? Понятно, виски. А француз? Тоже понятно, коньяк. Ну, китайца можно определить и без алкоголя, а вот русского… Короче, если не будет пить водку, занюхивая хлебной корочкой или рукавом, то и не определить до тех пор, пока не начнет требовать пельменей и соленых огурцов. А всем интересующимся антипохмельной «таблеткой КГБ» рекомендую статью под рубрикой «Мир шпионажа».

Вам статья

Пора перейти к «Российской газете», где я нашел заметку с не совсем обычным содержанием: под рубрикой «Акцент» рассказывается о том, какие слова стали в уходящем году главными – рейтинг составлен специалистами Института русского языка им. А.С. Пушкина. Итак, слово «мундиаль». Раньше оно встречалось только в речи спортивных комментаторов, а сейчас вышло в широкий обиход и, что интересно, стало зачастую означать совсем не то, что означать должно. Все-таки не случайно после этого слова можно услышать добавление: «Прости, господи!».

После событий в Солсбери «заиграло» новыми смыслами слово «новичок». И здесь я провел аналогию с «бодрячком», плотно вошедшим в амурский лексический обиход. Ну и еще много слов и понятий, среди которых «предпенсионный возраст», «желтые жилеты» и прочее. «Пресс-конференция» не называется. Наверное, потому, что не стала событием года.