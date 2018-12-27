В Благовещенске пожарная машина попала в ДТП

В Благовещенске в День спасателя, который отмечается 27 декабря, произошло ДТП с участием пожарного автомобиля. «Пожарка» и Nissan Tiida столкнулись на улице Горького, между Чайковского и Пушкина.

Оба автомобиля двигались по Горького от перекрестка с Чайковского в сторону пересечения с улицей Пушкина, ехали по крайнему левому ряду. Водитель иномарки притормозил – собирался поворачивать налево, на автозаправочную станцию.

Водитель пожарной машины это заметил и ударил по тормозам, но тяжелый автомобиль не так-то просто остановить. Всеми силами пытаясь избежать столкновения, рулевой «пожарки» даже вывернул руль налево, на встречную полосу. Но это не помогло, и автомобили столкнулись.

Удар пришелся в левый борт легкового авто, повредив переднюю дверь, крыло, лобовое стекло и капот. Заметны следы столкновения и на спецтранспорте – у него повреждена передняя часть справа.

Люди в этом ДТП не пострадали. В обстоятельствах и причинах аварии разбирается экипаж дорожно-патрульной службы.