Амурская область готова предоставить инвестору канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ землю без торгов

На встрече с журналистами ведущих СМИ амурский губернатор Василий Орлов рассказал о планах по строительству международной канатной дороги. Новым инвестором проекта стала группа компаний «Регион». Разработкой проекта займется известная московская компания КБ «Стрелка». Стройку хотят начать уже в 2019 году.

«Приоритетный инвестиционный проект по строительству канатной дороги – это проект международный. Вопросы проектирования и строительства взаимосвязаны с международным сообществом, нужно синхронизировать процесс с проектировщиками на двух сторонах Амура», – рассказал Василий Орлов.

Губернатор пояснил, что инвестора пришлось заменить, потому что реализация проекта шла медленно.

«Посмотрев на тот объем работы, который был выполнен предыдущим инвестором, он неудовлетворительный. Мы привели инвестора сильного, это группа компаний «Регион». Группа компаний инвестирует в самые разные сферы по всей стране. У них общий объем инвестиций – это колоссальные суммы, в сотнях миллиардов рублей измеряются. Этот проект точно им по силам, для них этот проект интересен. И сегодня они привлекли для проектирования КБ "Стрелка", ведущий российский институт, он же занимается проектированием схемы развития городской агломерации в Свободном», – отметил глава региона.

Как сообщало Амур.инфо, канатная дорога, связывающая два государства – Россию и Китай, будет первой в мире. Километровая дорога пройдет над рекой Амур и соединит Благовещенск и Хэйхэ. Впервые проект канатной дороги презентовали на выставке достижений амурских учёных в 2008 году. На трассе планируют включить в работу 12 кабинок вместимостью 40 человек, в течение часа по маршруту смогут переезжать до двух тысяч человек. Время в пути из одного города в другой составит всего три минуты. Инвесторы с китайской стороны потратят на строительство около 120 миллионов долларов.

Планируется, что сам трос с кабинками будет спроектирован так же, как было предусмотрено в прежнем плане.

«Все, что связано с фундаментами и использованием территории под внутреннюю логистику, сколько должно быть отведено под пункты пограничного контроля, чтобы можно было быстро пропускать пассажиропоток, сколько будет отведено в зону дьюти-фри – эта работа у специалистов находится в стадии зачаточной, они перерабатывают ее практически с нуля. Эти элементы для нас очень важны, потому что они создают комфорт для тех, кто будет пользоваться этой дорогой.

Мы со своей стороны предоставим земельный участок без торгов, пока этого соглашения нет, но в ближайшее время оно появится. В соответствии с нашим законодательством мы можем предоставить участок земельный без торгов, таким образом, мы инвестору помогаем, снижаем нагрузку финансовую на этот проект, но с условием, что он должен будет начать строить в 2019 году и закончить в 2021-м», – рассказал губернатор.

«Позитивно и то, что в городе Благовещенске был проведен конкурс на архитектурное решение намывной территории и прилегающей площади. Из нескольких заявок победила, на мой взгляд, очень сильная заявка – это компания "Бюро Москвы". Парк Зарядье в Москве был спроектирован этой компанией. Те архитектурные решения, которые они предложили здесь реализовать, они самые современные в архитектуре, в градостроительстве, в планировании.

Также вы знаете, что мы за счет средств федерального бюджета получили 600 миллионов рублей на достройку центральной части набережной в Благовещенске. Эта работа также ведется и должна быть закончена в конце 2019 года», – отметил Василий Орлов.