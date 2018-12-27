В преддверии праздников проверена боеготовность подразделений антитеррора в Приамурье (видео)

В преддверии новогодних праздников в гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, состоялись внезапные проверки подразделений по противодействию терроризму. В них было задействовано около тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

Проведено одно комплексное учение по отражению нападения условных террористов на жилой военный городок и объекты мотострелкового соединения в Амурской области.

По легенде, нападавшие в течение нескольких дней изучали слабые места организации охраны воинской части, после чего произвели попытку прорыва к штабу соединения через контрольно-пропускной пункт. Грамотные действия суточного наряда привели к тому, что условные террористы были остановлены и заблокированы в помещении КПП. В заложниках у террористов оказались военнослужащие.

По тревоге были подняты подразделения противодействия терроризму, которые после угрозы нападавших ликвидировать заложников, приступили к практическим действиям. Под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 группы приблизились к зданию КПП и провели молниеносный штурм. Благодаря слаженным действиям никто из заложников не пострадал, сообщили в пресс-службе ВВО.

«В общевойсковой армии уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся внезапно по различным сценариям. В роли условных террористов выступают военнослужащие других воинских частей», – добавили в пресс-службе.