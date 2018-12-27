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Слабый снег и метель: прогноз погоды в Приамурье на 27 декабря

Слабый снег и метель: прогноз погоды в Приамурье на 27 декабря
Фото: mir24.tv

В Амурской области 27 декабря установится переменная облачность, местами по востоку пройдет слабый снег, в отдельных районах ожидается слабая метель. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью до 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 16-21 метра в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит минус 17…22. На севере региона термометры покажут минус 18…23, местами по северо-западным районам будет около минус 30.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура составит минус 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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