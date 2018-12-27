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Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких ушла в отставку по собственному желанию. Губернатор региона Евгений Куйвашев принял ее заявление.

После множества негативных комментариев Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, подписал распоряжение об отстранении от должности Глацких на время проведения проверки. Но уже в декабре губернатор вернул ее на работу, заявив, что каждый имеет право на ошибку.

Спустя две недели Ольга решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом она сообщила на странице блогера Сергея Колясникова в «Живом Журнале». После новогодних праздников чиновница планирует взять отпуск, а после сразу уволиться. Заявление уже подписано Куйвашевым, сообщает телеканал 360.

Фото: zergulio.livejournal.com

Свое решение Глацких объяснила нежеланием «подставлять губернатора», на которого оказывается давление. Она пообещала, что и после увольнения будет помогать молодежи. «Я знаю, как становятся олимпийскими чемпионами, и уверена, что смогу помочь стать лидерами тем, кто понимает, что там, где в спорте или любой другой деятельности приближается предел человеческих возможностей, рассчитывать можно только на себя, свои силы и свои способности. Подчеркиваю, что эта моя позиция никоим образом не касается вопросов социальных гарантий для наших граждан», – уточнила чиновница.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких получила скандальную известность после фразы «государство не просило вас рожать», которую она озвучила во время общения с молодежью. После она призналась, что ее слова просто неверно интерпретировали. Однако высказывание вызвало общественный резонанс.

Департамент молодежной политики Свердловской области упразднят в феврале. Вместо него появится Министерство образования и молодежной политики региона.