На Амур.инфо пройдет прямая трансляция пуска с космодрома Восточный
27 декабря на космодроме Восточный запустят ракету-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6. Старт запланирован на 05:07 по московскому времени (11:07 по амурскому). Это будет второй пуск в этом году и четвертый за всю историю нового российского космодрома.
Прямая трансляция пройдет на сайте Роскосмоса Ее также можно будет увидеть на сайте Амур.инфо. Начало трансляции – в 04:00 по Москве, или в 10:00 по местному времени. Окончание – в 05:25 по Москве, или в 11:25 по амурскому времени.
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