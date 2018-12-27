Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 7

На Амур.инфо пройдет прямая трансляция пуска с космодрома Восточный

На Амур.инфо пройдет прямая трансляция пуска с космодрома Восточный
Фото: amur.info

27 декабря на космодроме Восточный запустят ракету-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6. Старт запланирован на 05:07 по московскому времени (11:07 по амурскому). Это будет второй пуск в этом году и четвертый за всю историю нового российского космодрома.

Прямая трансляция пройдет на сайте Роскосмоса Ее также можно будет увидеть на сайте Амур.инфо. Начало трансляции – в 04:00 по Москве, или в 10:00 по местному времени. Окончание – в 05:25 по Москве, или в 11:25 по амурскому времени.

Просмотров всего: 784

#космодром #космос

распечатать


Общество 3

27 декабря с Восточного запустят ракету-носитель с 28 спутниками
Общество

АмГУ планирует, что с Восточного будет запущен их спутник

Общество 6

Для обеспечения пуска с Восточного 27 декабря разрешено привлечь военных
Общество 1

Мировое соглашение ФНС и генподрядчика Восточного утвердил суд

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    53 минуты назад

    космодром это трагедия для области-это не повод что бы радоваться

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    32 минуты назад

    искренне желаю чтобы она утонула в океане

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад

    Товарищ Кац

    искренне желаю чтобы она утонула в океане



    Думаете, после этого перестанут запускать ракеты?



  • Мира

    Мира
    24 минуты назад

    Я тоже искренне желаю, что бы там, на этом ....космодроме, все просто механически развалилось. Навсегда. Без техногенных катастроф.

  • Мира

    Мира
    23 минуты назад

    Жалко лес, природу, людей

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Мира

    Жалко лес, природу, людей



    А есть альтернативное предложение, как выводить в космос аппараты?



  • DrDimon

    DrDimon
    16 минут назад

    Oldlord

    Мира

    Жалко лес, природу, людей



    А есть альтернативное предложение, как выводить в космос аппараты?



    Телепортировать.

    Силой коллективного разума АИ.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь