На Амур.инфо пройдет прямая трансляция пуска с космодрома Восточный

Прямая трансляция пройдет на сайте Роскосмоса Ее также можно будет увидеть на сайте Амур.инфо. Начало трансляции – в 04:00 по Москве, или в 10:00 по местному времени. Окончание – в 05:25 по Москве, или в 11:25 по амурскому времени.