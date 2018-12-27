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27декабря
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27 декабря с Восточного запустят ракету-носитель с 28 спутниками

27 декабря с Восточного запустят ракету-носитель с 28 спутниками
Фото: www.amur.info

В четверг, 27 декабря, на космодроме Восточный запустят ракету-носитель «Союз-2.1а». Она должна вывести на орбиту два российских спутника – «Канопус-В» № 5 и № 6, а также еще 26 иностранных спутников.

Время запуска ракеты – 11:07 (время амурское).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сборка ракеты была завершена 20 декабря. 24 декабря ее вывезли и установили на стартовом комплексе. В качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» будут запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Это японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и 8 американских Lemur.

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#космодром

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Денежки за эти запуски текут в Московию, а нам остаётся всё вытекающее в прямом смысле этого слова...

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    51 минута назад

    3.2

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    Через час посмотрим, как оно полетит. )

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