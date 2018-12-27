В Благовещенске открылся снежный городок (фото)

В среду, 26 декабря, в Благовещенске официально открыли снежный городок. Его готовность оценили городские власти. Чиновники прокатились с горок, осмотрели скульптуры – в этом году на площади почти полсотни снежных и ледяных фигур. Скульпторы просят горожан не клеить на фигуры монеты и не прогуливать рядом собак.

Первым горку опробовал начальник отдела управления по спорту и делам молодежи города Эдуард Якименко. Эстафету ему передал глава городского ЖКХ Сергей Казанцев, который тестировал горки в прошлом году. Эдуард Якименко, проверяя качество ледяной поверхности, вспомнил детство. «Весело, и ветер такой пронизывающий! Очень замечательные ощущения, как в детстве! В детстве были горки самодельные, на сопках, потому что мы не в городе жили, а в поселке Екатеринославка. Там были естественные горы, где мы катались на санях с ребятами», – вспомнил Эдуард Якименко.

Скат у больших горок в этом году сделали полностью изо льда. Технологию благовещенцы переняли у китайских мастеров их Харбина. Такие сооружения безопаснее, чем горки с настилом из досок, говорят рабочие, да и проливать каждое утро их не нужно. Всего в снежном городке прокатиться можно с семи горок. Самая высокая – шесть с половиной метров. Ребятня ее уже оккупировала. Однако, отмечают городские власти, стопроцентной готовностью к приему гостей снежный городок похвастаться не может. Каток еще ровняют, а горки будут подливать.

Недочеты озвучила мэр Благовещенска Валентина Калита. «Вчера комиссия уже прошла, принимала наш снежный городок, были некоторые замечания. Надо горки еще подливать, их не успели полить, потому что шел снег и начали кататься раньше времени. Сейчас будут доделывать», – пояснила Валентина Сергеевна.

Главной достопримечательностью городка стала четырехметровая светодиодная елочная игрушка. Компанию ей составили 20 снежных и 25 ледовых скульптур.

Благовещенцы украшают фигуры монетами, чем оказывают медвежью услугу скульпторам городка. Есть у них и другие претензии к горожанам. «На башнях шары украли, сбили несколько штук, с собаками ходят люди, желтизна потом. А нам, художникам, потом желтизну эту всю срезать, замазывать. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что это человеческий труд, очень тяжелая работа, на морозе», – рассказал скульптор Алексей Сидоров.

Тяжелую работу скульпторов оценили самые маленькие гости городка. Ульяна Ермак сразу присмотрела себе любимчика – кота Компота из мультика «Три кота». Эта ледовая фигура появилась в городке благодаря инициативным благовещенцам, по эскизам которых скульпторы оживляли лед.