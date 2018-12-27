Гороскоп на 27 декабря: Рыбам нужна помощь, а Львы будут стоять на своем

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:32

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодняшний день располагает к тому, чтобы решить старые вопросы. Если Вы давно хотели с чем-то разобраться или кому-то помочь, сегодня самое время.

Телец. Сегодня звезды советуют Тельцам не бежать с поля боя и не бросать в беде партнера. И достижения, и горести лучше разделить: вместе будет проще радоваться первым и переживать вторые.

Близнецы. Представители этого знака в некоторых случаях могут не сойтись характером с теми, кто проявляет большую активность и напористость: найдет коса на камень.

Рак. Вы будете спорить не только с окружающими людьми, но и самим себе доказывать правоту. Постарайтесь не накалять атмосферу и избегать крупных ссор.

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Лев. Этот день символизирует выбор цели, защиту принципов. Он может оказаться достаточно сложным. Прислушивайтесь сегодня к мнению своей второй половинки.

Дева. Звезды советуют больше внимания уделить близким людям, не боясь укутать их своей заботой и нежностью. Новые возможности появятся в работе и достижении материальных целей.

Весы. Утомительный день. Вам предстоит заниматься однообразной и довольно скучной работой, требующей сосредоточенности, внимания к мелочам. Вечером посмотрите любимый фильм или сходите в кафе.

Скорпион. Сегодня Скорпионы легко примиряют противоречия и находят баланс. Временный компромисс станет для вас лучшим решением в любой затруднительной ситуации, так как позволит взять паузу.

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Стрелец. Прекрасный день для творчества. Ваша фантазия не знает границ, оригинальным идеям нет конца. Но важно смотреть на вещи практически и не забывать о делах не слишком увлекательных, но все же требующих внимания.Вечер несет массу приятных сюрпризов.

Козерог. Вам нужно сделать всю работу утром, чтобы потом весело и непринужденно отмечать праздник. Главное, не ленитесь и не перекладывайте ответственность на других людей.

Водолей. Сегодня Водолеям стоит быть реалистами. Не стоит мечтать и строить планы на будущее, решения этого дня будут пустыми.

Рыбы. Занимайтесь тем, что дается легко. Сегодня вам может понадобиться помощь окружающих Вас людей. Именно друзья придут на выручку, причем об этом даже не придется их просить.

Астролог: Вальдемар Небоходцев