Утраты 2018 года

Фото: Амур.инфо

Провожая 2018-й, редакция ИА «Амур.инфо» по традиции называет имена тех, кого не стало в уходящем году. Информация подготовлена на основе данных информационных агентств и материалов, опубликованных в течение года на Амур.инфо.

Январь

10 января в возрасте 81 года умер народный артист России Михаил Державин, старейший ведущий актер Театра сатиры. Он сыграл в десятках фильмах, среди которых «Моя морячка», «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Старые клячи» и других. Наибольшую популярность принесла актеру роль пана Ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев».

25 января умерла народная артистка России, певица Людмила Сенчина. Ей было 67 лет. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Многие произведения в ее исполнении и по сей день очень любимы зрителями: романс из телефильма «Дни Турбиных», «Полынь», «Добрая сказка». В июле 2009 года Людмила Сенчина приезжала в Амурскую область, в Тынду, на празднование 35-летия БАМа. А в 2014 году она дала концерт в Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень».

Март

12 марта в возрасте 82 лет умер выдающийся актер театра и кино Олег Табаков. Среди основных киноработ мастера: «Шумный день», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» и другие. Голосом Табакова говорит кот Матроскин – персонаж из популярных мультиков о жителях Простоквашина.

Выдающийся актер театра и кино, педагог, он воспитал несколько поколений звезд российской сцены. Табаков – народный артист СССР, лауреат Госпремий СССР и РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

13 марта скончался режиссер Леонид Квинихидзе. Ему было 80 лет. Леонид Александрович Квинихидзе снял такие художественные фильмы, как «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Миссия в Кабуле», «Орех Кракатук», «31 июня», «Шляпа», «Друг», «Остров», «Белые ночи» и другие.

Фото: mc.bk55.ru; capelino.com; pravda-tv.ru; iz.ru

13 марта умер Стивен Хокинг – известный всему миру британский физик-теоретик, один из основоположников квантовой космологии, Ему было 76 лет.

26 марта умер Сергей Мавроди – основатель финансовой пирамиды «МММ». Ему было 62 года. Фирма «МММ», возглавляемая Сергеем Мавроди, – знаменитая в России финансовая пирамида, была создана в 1992 году и закрыта властями в 1997 году. Мавроди обвинили в мошенничестве.

28 марта умер актер и певец Олег Анофриев. Ему было 87 лет. Анофриев снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Девушка с гитарой», «Коллеги», «Сказка о потерянном времени» и других. Участвовал в озвучке более 20 мультфильмов – «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Бременские музыканты» и т.д. Олег Анофриев написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Был ведущим на телевидении. В 2004 году ему присвоено звание народного артиста России.

В 2016 году Амур.инфо опубликовало интервью колумниста Александра Ярошенко с Олегом Анофриевым, в котором актер рассказал журналисту всю свою жизнь.

Апрель

21 апреля умерла народная артистка РСФСР, актриса Московского театра «Современник» Нина Дорошина. Ей было 83 года. Как сказали в театре «Современник», где долгие годы служила актриса, Дорошина «стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма “Любовь и голуби”, где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля». Она почти никогда не играла главных ролей в кино – их у нее более 20, – однако второстепенные персонажи, воплощенные артисткой на экране, запоминались сразу. В 1985 году Нине Дорошиной было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 2006 году она была награждена орденом Почета, в 2010-м — орденом Дружбы.

Фото: 5-tv.ru

Май

2 мая умер известный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, заслуженный артист Украины Вадим Мулерман. Ему было 79 лет. Мулерман первым исполнил такие известные песни, как «Лада» Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, «Трус не играет в хоккей» Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, «Как хорошо быть генералом» Вадима Гамалии и Михаила Танича. В 1978 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1991-м – народного артиста РСФСР.

Фото: ya62.ru; www.vesti.ru; goldteam.su; ria.ru

Июнь

3 июня скончался народный артист России, ведущий актёр Большого драматического театра имени Товстоногова Леонид Неведомский. Ему было 78 лет. За 51 год службы в БДТ Неведомский исполнил более 40 ролей. Кроме того, его фильмография насчитывает более 100 работ, среди которых «Возвращение Будулая», «Синяя птица», «Шизофрения», «Мачеха».

6 июня умерла кинорежиссер, сценарист Кира Муратова. Ей было 83 года. В ее фильмах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий. На ее счету два десятка фильмов. Среди них – «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Три истории», «Настройщик», «Мелодия для шарманки» и другие. Фильм «Астенический синдром» (1989) удостоен Специального приза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году. Ее последняя работа – фильм «Вечное возвращение» (2012). В возрасте 80 лет Муратова заявила о завершении карьеры.

14 июня умер Станислав Говорухин, актер, советский и российский режиссер, депутат Госдумы. Ему было 82 года. Станислав Говорухин – народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «В стиле Jazz», «Weekend», «Конец прекрасной эпохи» и многих других.

19 июня в Благовещенске скончалась Зинаида Рыкова, заслуженный работник культуры. Ей было 90 лет. В Амурской областной филармонии она проработала около 40 лет. Организовала десятки тысяч концертов, в год проводила по 300 мероприятий.

Фото: nsn.fm/hots; ria.ru; РИА Новости

26 июня умер поэт Андрей Дементьев. Ему было 89 лет. На его стихи написано более ста песен, например, «Каскадеры», «Отчий дом», «Натали», «Мы навек любовью ранены» и многие другие. Андрей Дементьев – почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР, в 1981–1992 годах был главным редактором журнала «Юность». Ему принадлежит более 40 сборников стихов, произведения поэта переведены на более чем на десять языков мира.

Июль

10 июля умер экономист и политик Андрей Брежнев, внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Ему было 57 лет.

19 июля в Хабаровске умер 71-летний миллионер Игорь Неклюдов – хозяин одной из масштабных строительных компаний на Дальнем Востоке. Причиной смерти стал инфаркт, который случился после того, как Неклюдов сбил годовалого ребёнка.

24 июля умерла заслуженный работник культуры Приамурья Валентина Матвеева, старейший работник Амурского театра драмы, где она проработала более 40 лет.

Фото: ria.ru; Facebook; todaykhv.ru

28 июля в возрасте 85 лет скончался русский писатель, поэт и драматург Владимир Войнович. Самым прославленным его произведением стал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Войнович печатался в «Новом мире» и других журналах. Среди известных произведений писателя были также «Претендент на престол», «Перемещенное лицо», пьеса «Кот домашний средней пушистости», книги «Монументальная пропаганда», «Москва-2042». В декабре 1980 года советские власти выслали Войновича из СССР, а позже он был лишен гражданства, которое ему вернули только в 1990 году.

29 июля умер актер Сергей Шеховцов, снявшийся в популярных сериалах «Дальнобойщики», «Марш Турецкого». «Частный детектив Татьяна Иванова», «Московская борзая» и других. Ему было 56 лет.

Август

7 августа в возрасте 76 лет умер директор государственного унитарного предприятия Амурской области «Реабилитационно-технический центр по обслуживанию инвалидов» Александр Самилкин. Под его руководством предприятие успешно развивалось, были внедрены новые технологии работы по изготовлению современных протезно-ортопедических изделий.

9 августа в возрасте 60 лет скончался коренной мхатовец, ученик и последователь Олега Ефремова, театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин. Брусникин был режиссером сериалов «Ищейка» и «Бигль», а также ленты «Счастье по рецепту». Он снимался в «Петербургских тайнах», «Марше Турецкого», «Сыщиках» и «Досье детектива Дубровского».

Фото: Интерпресс / ТАСС; vodnoklassniki.ru; www.svoboda.org

14 августа ушел из жизни детский писатель Эдуард Успенский. Ему было 80 лет. Успенский – автор множества произведений, персонажи которых появились в десятках мультфильмов. Это Крокодил Гена, Чебурашка, дядя Фёдор, кот Матроскин и другие. Успенский являлся кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, обладателем премии правительства РФ в области культуры, награды «Телегранд» за выдающийся вклад в создание детских телепрограмм и значительные заслуги в развитии анимационного кино, а также премии имени Корнея Чуковского.

30 августа в возрасте 80 лет скончался советский и российский певец, политик, педагог Иосиф Кобзон. Репертуар Кобзона включал около 3 тысяч песен, в их числе почти все лучшие произведения, созданные Дунаевским, Блантером, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы» и многие другие.

Октябрь

1 октября в возрасте 94 лет скончался французский шансонье, композитор, актер и поэт армянского происхождения Шарль Азнавур. За свою карьеру он написал более 1 200 песен. В числе известных: «Мама», «Вечная любовь», «Молодость», «Вчера еще», «Изабелла», «Аве Мария», «Две гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и другие. В 1988 году американский канал CNN и журнал Time назвали Шарля Азнавура лучшим эстрадным певцом XX века.

2 октября умер народный артист РФ Роман Карцев. Ему было 79 лет. Карцев выступал с Виктором Ильченко. Был актером Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады имени Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра «Эрмитаж» Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Выступал на эстраде с моноспектаклями. Роман Карцев снимался в фильмах «Старые клячи», «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и других.

Фото: volgasib.ru; РИА Новости; Global Look Press

6 октября в возрасте 85 лет умерла легендарная испанская оперная певица (сопрано) Монтсеррат Кабалье. Она прославилась благодаря своей технике бельканто и исполнением ролей в операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Кабалье исполнила 88 партий в операх и около 800 камерных произведений.

18 октября скончался Сергей Бондаренко, солист популярной группы «Нэнси». Ему был 31 год. Смерть исполнителя была внезапной. Популярность группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом».

26 октября в Москве скончался народный артист РСФСР Николай Караченцов. Ему было 73 года. Актер получил известность благодаря театру и кино. Наибольшую известность ему принесла работа в фильмах «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Криминальный квартет» и других. Актер сыграл в более чем 20 постановках в «Ленкоме». Больше 20 лет он исполнял роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Николай Караченцов дважды был в Благовещенске. Сначала в 2004 году – как участник второго открытого фестиваля «Амурская осень». Второй раз актер посетил Благовещенск в 2014-м – для участия в просмотре документального фильма «Петрович, живи!»

Ноябрь

12 ноября умер американский создатель комиксов Marvel Стэн Ли (Стэнли Мартин Либер). Ему было 95 лет. Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли создал комиксы про «Человека-паука» (Spider-Man), «Людей-Икс» (X-Men), «Железного человека» (Iron Man), а также «Фантастическую четвёрку», «Халка», «Стражей Галактики».

Фото: Reuters; yt3.ggpht.com; ТАСС; Invision for Hasbro, Inc.

17 ноября в Москве в возрасте 54 лет скончался певец Евгений Осин. Большинство помнит его по хиту «Плачет девушка в автомате». Кроме того, он возродил интерес к советским ВИА и утвердил на эстраде эстетику дворовой песни. Популярность пришла к артисту в начале 1990-х годов, когда вышел его альбом «70-я широта». Сразу несколько песен с этой пластинки стали хитами, в том числе «Попутчица», «Не верю», «Плачет девушка в автомате» и «Ялта».

19 ноября в Хабаровске скончался известный в крае поэт Аркадий Федотов. Он ушел из жизни в 88 лет. Самая яркая страница в биографии Федотова – песня на мелодию марша «Прощание славянки». Аркадий Яковлевич – автор нескольких поэтических сборников, член Союза российских писателей.

26 ноября в возрасте 77 лет умер великий итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Он снял такие фильмы, как «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Под покровом небес», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», «Осаждённые». В 1988 году за фильм «Последний император», основанный на биографии последнего императора Китая Пу И, Бертолуччи получил «Оскара» за лучший адаптированный сценарий и итальянские кинопремии David di Donatello (за режиссуру и сценарий).

​Режиссер также был награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. В 2013 году была открыта звезда Бертолуччи на голливудской Аллее славы.

​Фото: amurmedia.ru; Alessia Paradisi / ТАСС, pbs.twimg.com