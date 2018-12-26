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26декабря
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Источник гепатита С, который выявили у онкобольных детей в АОДКБ, не обнаружен

Источник гепатита С, который выявили у онкобольных детей в АОДКБ, не обнаружен
Фото: www.amur.info

Родители детей, которые в детской областной больнице заболели гепатитом С, написали 12 обращений. Все рассмотрела межведомственная комиссия. Ситуацию с выявлением заболевания у онкобольных детей на контроле держит правительство области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей, которые проходили лечение в АОДКБ. Уголовное дело возбудило следственное управление, проверку проводит прокуратура.

Случаи выявления гепатита С у онкобольных детского гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы являются предметом тщательного анализа министерства здравоохранения области, Роспотребнадзора, следственного управления, сообщает пресс-служба областного правительства. По всем выявленным случаям в соответствии с СанПиНами экстренные донесения своевременно направлялись в Роспотребнадзор по Амурской области.

Межведомственная комиссия по 12 поступившим от родителей обращениям провела тщательное расследование. Проанализированы все случаи заболевания. Проведено обследование персонала больницы, доноров, кровь которых использовалась для переливания препаратов и компонентов крови. Источника гепатита С не выявлено.

По основному заболеванию дети неоднократно проходили специализированное лечение в клиниках за пределами Амурской области.

«Состояние детей в настоящее время компенсированное. Согласована и обсуждена с родителями тактика лечения по сочетанной патологии и динамическому наблюдению. Для окончательного заключения по факту привлечены специалисты Амурской государственной медицинской академии, НИИ Детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в федеральный центр», – рассказал главный врач АОДКБ Руслан Белоус.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Заразили здесь детей а материал в федеральный центр вот так живём ничего нет кроме заразы

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    1 час назад

    Родился в СССР

    Заразили здесь детей а материал в федеральный центр вот так живём ничего нет кроме заразы



    Вы внимательно читали? Или истерика не даёт адекватно воспринимать прочитанное? Чёрным по белому написано что в больнице не выявлен источник гепатита от которого дети могли заразится! При этом многие из них проходили лечение за пределами области!

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    1 час назад

    Написать Вы можете очень многое,как всегда лож по Субботину. В Мазании они заразились по-вашему.

  • Ярославович

    Ярославович
    59 минут назад

    Источник и так понятен - кровь, которую переливали не за пределами области. Хорошо, что в больнице не нашли источник, значит главный врач невиновен.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    24 минуты назад

    Дед Мазаев
    Родился в СССР

    Заразили здесь детей а материал в федеральный центр вот так живём ничего нет кроме заразы



    Вы внимательно читали? Или истерика не даёт адекватно воспринимать прочитанное? Чёрным по белому написано что в больнице не выявлен источник гепатита от которого дети могли заразится! При этом многие из них проходили лечение за пределами области!


    Истерить и не умение мыслить это ваше хобби скорее, вы и новости видимо всегда со звуком смотрите, самому понять что происходит ума не хватает!

  • Е-мое

    Е-мое
    12 минут назад

    То есть, не менее десятка детей лечились в разных клиниках "за пределами региона" и отовсюду привезли гепатит С? Серьёзно?

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