Источник гепатита С, который выявили у онкобольных детей в АОДКБ, не обнаружен

Родители детей, которые в детской областной больнице заболели гепатитом С, написали 12 обращений. Все рассмотрела межведомственная комиссия. Ситуацию с выявлением заболевания у онкобольных детей на контроле держит правительство области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания детей, которые проходили лечение в АОДКБ. Уголовное дело возбудило следственное управление, проверку проводит прокуратура.

Случаи выявления гепатита С у онкобольных детского гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы являются предметом тщательного анализа министерства здравоохранения области, Роспотребнадзора, следственного управления, сообщает пресс-служба областного правительства. По всем выявленным случаям в соответствии с СанПиНами экстренные донесения своевременно направлялись в Роспотребнадзор по Амурской области.

Межведомственная комиссия по 12 поступившим от родителей обращениям провела тщательное расследование. Проанализированы все случаи заболевания. Проведено обследование персонала больницы, доноров, кровь которых использовалась для переливания препаратов и компонентов крови. Источника гепатита С не выявлено.

По основному заболеванию дети неоднократно проходили специализированное лечение в клиниках за пределами Амурской области.

«Состояние детей в настоящее время компенсированное. Согласована и обсуждена с родителями тактика лечения по сочетанной патологии и динамическому наблюдению. Для окончательного заключения по факту привлечены специалисты Амурской государственной медицинской академии, НИИ Детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в федеральный центр», – рассказал главный врач АОДКБ Руслан Белоус.