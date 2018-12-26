В Приамурье подвели итоги развития экспорта местных товаров

В Приамурье подвели итоги экспортной деятельности области. В ближайшие годы этому направлению будет уделено особое внимание со стороны государства. Но уже сейчас предприниматели пробуют свои силы и пытаются покорить иностранные рынки.

За упаковкой, которая подчеркивает натуральность продукции, прячутся совсем несладкие сладости. Компания Максима Ветрова сделала ставку на экопродукцию. Ее производят без добавления консервантов и сахара. Бизнес появился в 2016 году. Гранолу и печенье сначала делали для себя, а потом начали продавать.

«Были покупки со стороны китайцев нашей продукции, были положительные отзывы, именно вкусовые. Там более шести выставок мы посетили и поняли, что продукт интересен китайцам. Но нужно учесть их пожелания в виде упаковки, потому что наша упаковка абсолютно не котируется в Китае», – рассказал руководитель ООО «Алхимия – здоровье» Максим Ветров.

В этом году компания впервые вышла на зарубежные рынки и посетила одну из крупнейших продовольственных выставок в Корее. Участие в таких мероприятиях платное. Помог бизнесменам Центр поддержки экспорта. Ориентирован он прежде всего на малые и средние предприятия.

«Наши амурские предприниматели не рассматривают свою деятельность как экспортно ориентированную в основной своей массе. Они считают, что то, что они умеют делать, то, что они продают через Инстаграм, не может быть интересно людям, которые живут за границей. А на самом деле это совершенно не так!» – рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева

За пять месяцев работы центр помог заключить пяти компаниям 12 экспортных контрактов, причем, две амурские фирмы впервые вышли на зарубежный рынок. Своим опытом с амурскими предпринимателями поделились признанные российские бизнес-эксперты Сергей Алмазов и Раушан Гиниятов.

«Я бы для малого бизнеса рекомендовал все-таки посмотреть на B2B площадки, у нас в России не так все-таки развито это дело. Так как вы находитесь в Благовещенске, для вас вообще тут шоколадная история: тут рядом граница. Для торговых организаций можно посмотреть в сторону сервиса для многих регионов России», – считает бизнес-эксперт Раушан Гиниятов.

Один из ключевых моментов для успешного экспорта из Амурской области в Китай – удобный транспортный коридор и соответствующая инфраструктура. В следующем году завершится строительство международного автомобильного моста через реку Амур.

«Мост – это хорошо, но без хорошего, адекватного современного пункта пропуска мост не заработает. Государство решило нас поддержать и вкладывает 1,6 миллиарда через нацпроект в наш автомобильный пункт пропуска. Сейчас мы плотно работаем с минтрансом, проект еще в стадии согласования, но эти позиции уже подтверждены и защищены Минфином России – это очень серьезно. Я считаю, это уже очень неплохой результат», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Финансирование экспортного направления в ближайшие шесть лет будет идти в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На эти цели запланировано около 1 триллиона рублей. Регионам предстоит утвердить концепцию своих программ, благодаря которым предприятия области, поставляющие продукцию на внешние рынки, смогут получить в том числе финансовую помощь в виде субсидий. Ожидается, что реализация проектов обеспечит значительный рост объема экспорта несырьевых товаров и услуг и поспособствует выводу продукции за рубеж.