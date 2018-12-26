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В утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут об экспорте амурских товаров

В утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут об экспорте амурских товаров
Фото: www.amur.info

В четверг, 27 декабря, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» пойдет разговор об инвестиционных успехах и перспективах Приамурья с руководителем центра поддержки экспорта Амурской области Ириной Палаевой.

Эфир проведут Алексей Воскобойников, Нино Кохреидзе.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью вы можно наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» echo_blg.

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#СМИ #экономика

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