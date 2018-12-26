Амурский губернатор: врачи АОДКБ многократно использовали одноразовые перчатки

«Предварительно проверка Роспотребнадзора говорит о том, что, допустим, одноразовые перчатки использовались большое количество раз. Катетеры, пробки от катетеров использовались тоже достаточно большое количество раз, что недопустимо», – рассказал губернатор.

Он уточнил, что расследование ведется с начала лета.

«За это время проверили весь круг лиц, от которых переливалась кровь, то есть всех доноров. Проверили весь медперсонал на наличие штаммов гепатита С, проверили родителей. На сегодняшний день основная версия – то, что допущена халатность медицинским персоналом больницы. Всё передано в следственный комитет. Следственный комитет, я думаю, в достаточно короткое время сумеет определить степень вины тех или иных сотрудников», – сказал Василий Орлов.

Василий Орлов назвал ситуацию резонансной и пообещал реагировать самым жёстким образом. Ранее депутат областного заксобрания Сергей Труш рассказал журналистам, что все пострадавшие дети, лечились в гематологическом отделении, сообщает сайт «Говорит Москва».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», следственное управление по факту заболевания возбудило уголовное дело, проверку проводит прокуратура Амурской области.