Прокуратура держит на контроле расследование о массовом заболевании детей гепатитом С

Прокуратура Амурской области обеспечивает надзор за расследованием уголовного дела о массовом заболевании детей в Благовещенске гепатитом С. Дело по факту нарушений санитарно-эпидемиологических правил в Амурской областной детской клинической больнице возбудили в следственном управлении.

Кроме того, прокуратура в порядке контроля с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов проводит проверку исполнения санитарного законодательства в ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» и министерстве здравоохранения Амурской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на декабрьской сессии областного законодательного собрания озвучили информацию о том, что у нескольких детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С. Проверку по данному факту провели специалисты Роспотребнадзора, ее результаты пока не обнародуют.