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26декабря
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сегодня, 19:04 0

Прокуратура держит на контроле расследование о массовом заболевании детей гепатитом С

Прокуратура держит на контроле расследование о массовом заболевании детей гепатитом С
Фото: www.amur.info

Прокуратура Амурской области обеспечивает надзор за расследованием уголовного дела о массовом заболевании детей в Благовещенске гепатитом С. Дело по факту нарушений санитарно-эпидемиологических правил в Амурской областной детской клинической больнице возбудили в следственном управлении.

Кроме того, прокуратура в порядке контроля с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов проводит проверку исполнения санитарного законодательства в ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» и министерстве здравоохранения Амурской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на декабрьской сессии областного законодательного собрания озвучили информацию о том, что у нескольких детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С. Проверку по данному факту провели специалисты Роспотребнадзора, ее результаты пока не обнародуют.

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#дети #здоровье #происшествия

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