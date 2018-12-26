17-летнему амурчанину нужна помощь в лечении рака

17-летний амурчанин Вадим Ваяй борется с онкологическим заболеванием. У парня диагностирован рак печени, который дал метастазы. За лечение готовы взяться в южнокорейской клинике. Семья Вадима не справится с оплатой ее услуг без помощи неравнодушных людей.

Болезнь диагностировали в марте 2018 года. В мае Вадима повезли в Москву, в клинику Рогачева. Столичные врачи поставили диагноз «гепатоцеллюлярная карцинома третьей степени». Сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Однако новообразование успело разослать зловредные клетки по организму парня.

Недавно Вадима выписали из гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы. По результатам консультации федеральной клиники он должен явиться на госпитализацию, а пока должен беречь себя: не переохлаждаться, стараться не подхватить инфекции. Вадим продолжает учиться в колледже, получает специальность программиста и старается не пропускать занятия.

Неизвестность в ожидании ответа заставила маму Вадима, Галину Викулову, самостоятельно заняться поиском клиники, готовой принять мальчика на лечение. Отозвались несколько зарубежных онкологических центров, из них Галина Владимировна выбрала южнокорейский – он запросил за лечение меньшую сумму, чем германский.

На поездку, лечение и проживание в медицинском центре «Сунчонхян» требуется 46 600 долларов. Такая сумма неподъемна для семьи Вадима: кроме него, мама воспитывает еще троих детей, двое младших совсем малыши – им нет и двух лет. Галина Владимировна умоляет помочь спасти сына. Все, кто захочет помочь парню, могут перечислить любую посильную сумму на лечение Вадима.

Амур.инфо публикует реквизиты для помощи:

Получатель: Галина Владимировна Викулова, ее номер +7-924-684-88-77.

Карта: 4276 0300 1445 4355

Номер счета: 4081 7810 1030 0022 0881

Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк

БИК: 040 813 608

Корр. счет: 3010 1810 6000 0000 0608

ИНН: 770 708 38 93

КПП: 280 102 001

QIWI: 4890 4943 8453 9565

Яндекс-кошелек: 4100 1834 9562 889.

Ознакомиться с документами, подтверждающими диагноз, можно по ссылке.