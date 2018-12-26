АмГУ планирует, что с Восточного будет запущен их спутник

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В Амурском госуниверситете планируют, что на земную орбиту будет доставлен космический аппарат, разработанный в вузе. Специалисты рассчитывают, что запуск ракеты со спутником будет произведен с космодрома Восточный в 2020 году.

«Основная функция университета – это подготовка квалифицированных кадров для различных отраслей промышленности, в частности – для космоса, – рассказал ИА "Амур.инфо" директор научно-образовательного центра АмГУ Дмитрий Фомин. – На сегодняшний день, помимо классической формы подготовки специалистов, у нас используются элементы объектно-ориентированного обучения. В чем они заключаются? Это инженерное проектирование, когда создаются студенческие группы, в которых реализуется реальный проект, полностью – от его разработки до выхода готового изделия. В идеале, если про спутник говорить, – до его запуска.

На сегодняшний день у нас уже несколько таких проектных групп. Один из первых проектов связан со спутником. Он появился после того, как наш университет стал членом Ассоциации технических университетов России и Китая. Это произошло еще в 2014 году. Поэтому, начиная с 2015 года, в университете активно начали заниматься одним из ключевых направлений данной ассоциации – созданием совместного студенческого спутника. Соответственно, под эту задачу и была сформирована первая проектная группа из студентов и молодых ученых, началась разработка спутника, его основных составляющих, подсистем. Сегодня эта проектная работа близится к финалу».

По словам Дмитрия Владимировича, отдельные системы и подсистемы аппарата уже представляли публике в том или ином виде. А сейчас уже ставится вопрос о комплексной подготовке спутника к запуску. Предполагается, что его масса составит 22 килограмма. Аппарат планируют вывести на орбиту высотой 550 километров. Он будет оборудован камерой с разрешением 2 метра. С его помощью будут решаться различные научные и прикладные задачи.

Заявку на запуск спутника предварительно одобрил Роскосмос. Однако, отмечает Дмитрий Фомин, в преддверии пуска еще многое предстоит сделать: это и доработка спутника, прохождение различных тестов, и получение соответствующих сертификатов.