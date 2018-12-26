Курение предложили вывести из легального оборота

Минздрав России подготовило новый проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Планируется постепенно полностью вывести его из легального оборота.

Согласно планам Минздрава, в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до 5 %, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны начать отказываться 0,5 % россиян.

Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве предлагают бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Также планируется обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня курят 34 % россиян, или 50 миллионов человек. 2 ноября 2018 года в Минздраве заявили, что смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах, сообщает «Лента.ру».