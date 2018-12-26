«Елки последние», «Т-34», «Три богатыря и наследница престола»: кинопремьеры недели

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах покажут три киноновинки: это новогодняя комедия «Елки последние», мультфильм «Три богатыря и наследница престола» и военная драма «Т-34». Еще одна премьера стартует 2 января – мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье».

Елки последние

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева. Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас , Александр Котт.

Фильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в АОДНТ, ДК Профсоюзов, «Киноцентре».

Три богатыря и наследница престола

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Актеры: Михаил Черняк, Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев. Режиссер: Константин Бронзит.

Мультфильм можно посмотреть в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК профсоюзов, «Киноцентре».

Т-34

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

Актеры: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер. Режиссер: Алексей Сидоров.

Картину можно увидеть в «Киноцентре», АОДНТ и «Островах».

Снежная королева: Зазеркалье

Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

Актеры: Лина Иванова, Владимир Зайцев, Ольга Зубкова, Никита Прозоровский. Режиссеры: Алексей Цицилин, Роберт Ленс.

Мультфильм покажут в ТРЦ «Острова».