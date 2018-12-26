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сегодня, 17:07 0

Названы звезды, которые могут представлять Россию на «Евровидении-2019»

Названы звезды, которые могут представлять Россию на «Евровидении-2019»
Фото: пресс-служба EBU

Названы имена российских исполнителей, чьи шансы выступить на «Евровидении-2019» наиболее высоки. Об этом рассказал эксперт портала «Рейтинг букмекеров» Николай Соловьев.

Как заявил специалист, вероятность того, что представлять Россию на международном конкурсе отправятся поп-певица Ольга Бузова или лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, одинакова. Оба исполнителя могут отправиться на конкурс с вероятностью в 14 процентов.

Однако главными претендентами букмекеры называют других артистов: финалистку «Фабрики звезд-5» Юлианну Караулову и певицу Manizha. Вероятность этого события составляет около 20 процентов. По оценкам экспертов, достаточно высокие шансы отправиться на конкурс у хип-хоп-исполнителей Басты (Василий Вакуленко) и Элджея, а также певиц Монеточки и Гречки, сообщает GFAclaims.com.

64-й музыкальный конкурс состоится в Израиле с 14 по 18 мая 2019 года. На «Евровидении-2018» победу одержала певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»).

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#конкурсы #музыка #шоу-бизнес

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