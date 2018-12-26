На льду Амура начинают подготовку к проведению международного хоккейного матча

Директор спорткомплекса «Юность» Андрей Мамонтов рассказал, куда делись хоккейные коробки, использованные на международных матчах «Содружество» на льду пограничного Амура. Для третьего матча, который должен состояться 13 января, закуплена новая коробка.

В Благовещенске ведется подготовка к проведению уже традиционного международного хоккейного матча «Содружество». Андрей Мамонтов рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске», что в среду, 26 декабря, специалисты выехали на лед Амура обследовать место проведения матча.

«Ноябрь был теплый, толщина льда не позволяла провести работы, – пояснил он. – Но пока дата остается прежней – 13 января 2019 года. Нам предстоит еще установить коробку, трибуны, сделать разметку».

Андрей Мамонтов также рассказал, что разборные коробки от предыдущих международных матчей не пропадают без дела. «Первая коробка эксплуатируется на "Юности", в ангаре. Здесь и хоккеисты учатся, и просто можно кататься. Есть прокат коньков, мы в этом году закупили ходунки для самых маленьких. Если это будет востребовано, то на будущий год планируем найти тренера для детей. Вторая коробка была отправлена в Моховую Падь, ее там собрали и также используют. В этом году спортуправление города приобрело третью коробку. Возможно, она останется для последующих матчей».

В прошлом году на матче «Содружество» было 300 зрителей. На предстоящем матче их количество хотят увеличить. Но все будет зависеть от толщины льда.