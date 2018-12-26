В России подписан закон о любительском рыболовстве

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Президент Владимир Путин подписал закон о любительском рыболовстве, который гарантирует россиянам бесплатную рыбалку на водоемах общего пользования. Другие изменения коснутся любителей ловли рыбы сетями.

Что касается любительского рыболовства, то посидеть с удочкой нельзя будет только на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территориях или других местах, доступ на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.

Оговаривается, что на частных водных объектах любительское рыболовство возможно в соответствии с гражданским и земельным законодательством. При этом должна соблюдаться суточная норма вылова.

Также федеральный закон определяет порядок и сроки переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства на договоры пользования рыболовными участками.

«Закон вступит в силу через год — с 1 января 2020 года. До этого срока действующие договоры на рыбопромысловые участки для любительского и спортивного рыболовства должны быть переоформлены. Есть также изменения, которые коснутся любителей ловли рыбы сетями. Для дальневосточников и сибиряков этот вид промысла сохранили (в остальных районах России лов сетями будет запрещен), но вводится порядок обязательной поштучной маркировки сетей — с указание данных рыбака и характеристик сети. Также вводятся ограничения на оборот сетей. Их, как и способы маркировки, установит правительство России», — прокомментировал грядущие изменения начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.