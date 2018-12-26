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сегодня, 16:12 4

В центре Благовещенска раненая ворона просит помощи

В центре Благовещенска раненая ворона просит помощи
Фото: www.amur.info

В Благовещенске вторые сутки на морозе находится раненая ворона. Ее заметили на аллее по улице Горького, между Пионерской и Шевченко. Видимых повреждений у птицы нет, но она на может взлететь. Чем можно помочь «каркуше», корреспондент ИА «Амур.инфо» узнал у волонтера, занимающегося помощью пернатым.

«Если жалко птицу, то ее можно поймать, предварительно надев перчатки, и посадить в картонную коробку, после чего желательно отвезти на осмотр к орнитологу. Такой специалист в Благовещенске принимает только в ветклинике Animal city», – рассказывает волонтер Светлана. Раненая птица не станет нападать на своего спасителя.

Если врач диагностирует перелом крыла, то птицу придется некоторое время держать дома. Кости у них срастаются быстро. «Вороны всеядны, кормить их можно любым сырым нежирным мясом, кашей, сухариками, печеньем, кормом для кошек, обязательно давать воду. После того как перелом срастется, птицу можно отпустить на волю», – продолжает Светлана.

На морозе у раненой птицы шансы выжить невелики. «Травмированная птица находится в зоне риска. Она мало двигается, не может добыть себе пропитание, не может избежать опасности – улететь от собаки или кошки. Как правило, такая птица обречена на гибель. Кровообращение в раненой конечности нарушено, это влияет на температуру тела», – предупреждает волонтер.

Есть случаи, когда спасенная птица приживалась в доме и становилась домашним любимцем. У самой Светланы дома уже живут лесные жители, перенесшие невзгоды. Поэтому она не может принять ворону с улицы Горького на постой. Светлана сказала, что готова оказать консультативную помощь всем, кто захочет спасти птицу. Связаться с волонтером можно по номеру: +7-961-956-88-57.

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#животные #жизнь #природа #происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Если кто подобрал, но не хочет держать у себя, есть кому пристроить. Сообщайте

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    ничего она не просит, она кричит добейте меня, не отдавайте зоошизе

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    а в полиции включили отпугиватель ворон. Теперь там впечатление, что очень громко кричит ворона. В прошлом или позапрошлом году в магазине напротив УМВД решили, что это настоящая ворона где-то застряла, и вызвали МЧС. Заходят спасатели в полицию и спрашивают "Вы зачем тут ворону мучаете" )))

  • Геральт

    Геральт
    18 минут назад

    звучит как шутка - спасти с улицы ворону.

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