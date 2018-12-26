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27 декабря на главной площади Благовещенска заработает каток

27 декабря на главной площади Благовещенска заработает каток
Фото: www.amur.info

В четверг, 27 декабря, в Благовещенске заработает главная ледовая площадка – каток на площади Ленина. В конце декабря и все праздничные дни она будет работать с 12 до 21 часа. Откроется здесь и прокат коньков.

Всего в столице Приамурья будут работать 65 катков разной величины – от залитых деревянных хоккейных коробок до стадионов. Самые крупные из них – это стадион «Амур», стадион «Спартак», спорткомплекс «Юность», парк Дружбы в микрорайоне. Здесь также действует прокат коньков. Об этом рассказал директор спорткомплекса «Юность» Андрей Мамонтов.

«Ноябрь был очень теплый, декабрь также оставляет желать лучшего. Но заливаем, на "Юности" каток уже работает, – пояснил он. – В ноябре мы заливали ледовую дорожку, кроме того, у нас работает ангар с хоккейной коробкой».

Все работающие катки заливаются ежедневно: из-за эксплуатации ледовое поле требует обновления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», прокат коньков на «Юности» стоит – 100 рублей в час, дети до семи лет платят 50 рублей. На своих коньках можно кататься неограниченное время, предварительно заплатив 80 рублей – сумма едина для всех возрастов.

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#отдых #спорт

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