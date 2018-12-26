У пенсионеров Приамурья вырастут пенсии, а выплаты из маткапитала получат больше семей

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С 1 января 2019 года произойдет несколько существенных изменений, которые касаются определенных социальных категорий амурчан. Речь идет о пенсионерах, жителях предпенсионного возраста, а также тех, кто может рассчитывать на выплаты из материнского капитала.

168 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья в январе получат прибавку к пенсии, в том числе 2,5 тысячи – еще и за счет длительного сельского стажа. У тружеников села пенсии вырастут на 1,3 тысячи рублей. С 1 января 2019 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05 %, что в 2 раза выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2018 года – 3,4 %. Увеличенную пенсию получат пенсионеры, прекратившие работу в сентябре или ранее.

«Всего в Амурской области проживает 210 090 получателей страховой пенсии, из них 168 913 (80 %) – неработающие. Они получат прибавку в январе, средний размер увеличения составит 993 рубля. Однако у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации», – пояснила управляющий ОПФР по Амурской области Елена Гончарова.

С 1 февраля будет проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам на 3,4 %, с 1 апреля – социальным пенсионерам на 2,4 %.

Отделение ПФР по Амурской области заранее в декабре перечислило Почте России все необходимые денежные средства для своевременной организации доставки пенсий в январе. В регионе доставка пенсий предприятиями почтовой связи начинается с 3 числа месяца, в январе 2019 года этот режим сохранится – пенсионеры получат выплаты в свои обычные даты. За выходной 6 января и праздничный день 7 января почтовые работники доставят пенсии накануне – 4 и 5 января. Перечисление сумм пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров пройдет без изменений: 10 января пенсии получат граждане 70 лет и старше, также сохранятся две обычные даты – 15 и 21 числа.

Кроме того, с января 2019 года неработающим пенсионерам, имеющим не менее 30 лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, будет установлена повышенная 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или инвалидности. Пенсионный фонд подготовил списки на перерасчет, повышение в Амурской области получат 2 578 бывших тружеников села.

Перерасчет будет произведен при наличии одновременно 3-х условий: проживание в сельской местности (поселки городского типа не дают права); 30 лет сельского стажа в профессиях и производствах, утвержденных постановлением правительства РФ; неработающим.

«Право на надбавку устанавливается гражданам определённых профессий, должностей и специальностей, чья трудовая деятельность проходила в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства и рыбоводства. Это, например, агроном, бригадир, водитель автомобиля, тракторист, механик, слесарь по ремонту сельхозмашин, звеньевой, работник зерносклада, инженер, машинист, колхозник (совхоза, сельхозкооператива, артели, член КФХ), ветврач, зоотехник, пчеловод, техник, технолог сельхозпроизводства и другие. Список поименован в отдельном постановлении правительства. Не входят в перечень работники сферы обслуживания, даже если она действовала при сельхозпредприятии», – пояснила заместитель управляющего ОПФР по Амурской области Татьяна Машкина.

В денежном выражении прибавка к пенсии составит 1333,55 рубля, то есть 25 % от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до 5 334,2 рубля. Перерасчет фиксированной выплаты у сельских пенсионеров будет происходить в беззаявительном порядке на основе информации, имеющейся в выплатном деле.

В то же время пенсионер имеет право обратиться в пенсионный фонд и представить сведения, необходимые для перерасчета фиксированной выплаты до конца года включительно. При этом надбавка ему будет назначена за период с 1 января и выплачена в полном объеме после назначения. Если же пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

Для сельских врачей, учителей и библиотекарей право на повышенную фиксированную выплату к пенсии не предусмотрено, однако, они по-прежнему сохраняют право на другую пенсионную льготу: досрочное назначение пенсии после приобретенного требуемого стажа работы по специальности.

Также с 1 января начнется длительный переходный период изменение пенсионного возраста, который завершится в 2028 году, когда в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения и в 60 лет – женщины 1968 года рождения.

На 6 месяцев раньше наступления нового пенсионного возраста смогут выйти на пенсию граждане, которым предстояло назначение пенсии в 2019 и в 2020 годах:

– мужчины 1959/60 годов рождения и женщины 1964/65 годов рождения. Например, человек по новому законодательству должен выйти на пенсию в январе 2020 года, в связи с льготным периодом сможет назначить пенсию уже в июле 2019 года;

– педагоги, медицинские работники и представители творческих профессий. Например, в I полугодии 2019 года – выработан стаж, пенсия будет – во II полугодии 2019 года. Для них по-прежнему сохраняется стаж (от 25 до 30 лет), дающий право на досрочную пенсию. При этом постепенно, от 1 до 5 лет, отодвигается срок обращения за досрочной пенсией. Например, у школьного учителя будет 25 лет специального стажа в 2021 году, пенсия будет назначена через 3 года: в 2024 году;

– новая категория досрочников – граждане, с длительным страховым стажем: 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Выйти на пенсию они смогут за 2 года до нового пенсионного возраста, но не ранее 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Таких в Амурской области 45 человек. Но при этом учитывается только страховой стаж на территории России. Служба в армии, уход за детьми или нетрудоспособными и другие нестраховые периоды в стаж для досрочной пенсии не включаются;

– северяне. Для них сохраняется возможность досрочного назначения пенсии на 5 лет ранее общеустановленного возраста (мужчинам в 60 лет, женщинам – в 55 лет) при выработанном стаже – 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Но пенсионный возраст будет поэтапно увеличиваться по 1 году ежегодно.

С 2020 года будут назначаться пенсии женщинам, родившим 4 детей – в 56 лет. Женщины, имеющие 3 детей – смогут выйти на пенсию в 57 лет. В Амурской области первые назначения по этой льготе начнутся с 2022 года, потому что с учетом переходных положений ранее выйти на пенсию таким женщинам будет выгоднее на общих основаниях. На 2022-2024 годы планируется назначение пенсии 109 амурчанкам, имеющим 4-х детей, на 2023-2025 годы – 83 женщинам с 3 детьми. Всем будут заранее направлены уведомления о праве на назначение досрочной пенсии.

Проверить свой стаж можно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или в мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР». Если что-то не учтено, можно обратиться в ПФР для подтверждения стажа.

Есть и те, кого не затронет повышение пенсионного возраста. Это касается представителей профессий, относящихся к вредным и тяжелым условиям труда; одного из родителей детей-инвалидов; женщин, родивших 2-х детей и имеющих северный стаж 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в местности, приравненной к районам Крайнего Севера; матерей, родивших 5 и более детей.

С 2019 года предусмотрены дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста (он увеличится с 2 до 5 лет на время переходного периода) на рынке труда. Так, для работодателей вводится административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста. Максимальный размер штрафа – до 200 тысяч рублей.

Помимо этого, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Эту информацию работодатель может получить без участия гражданина по электронным каналам связи, заключив соглашение с ПФР.

Узнать о наступлении своего предпенсионного периода можно в личном кабинете гна сайте ПФР или в мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР». Также ПФР будет информировать работодателей о наступлении такого периода у работника.

Статус предпенсионера важен и для подтверждения прав на налоговые льготы и ряд выплат. Сохранено право на льготы по налогам федерального уровня для женщин 55 лет и мужчин 60 лет, налоговая служба автоматически будет учитывать это, пользуясь сведениями из общей базы Жители Крайнего Севера или местностей, к ним приравненных, а также представители льготных профессий смогут обратиться за получением льгот по «старому стилю» в случае наличия льготного стажа.

«Право на региональные льготы также сохранится на уровне прежнего пенсионного возраста. Для подтверждения этих прав все заинтересованные ведомства выстроили электронный документооборот для того, чтобы граждане предпенсионного возраста не собирали дополнительные справки. В Министерстве социальной защиты населения Амурской области действует единый социальный телефон – 8(4162)200-213, по которому всегда можно проконсультироваться», – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Лилия Мезенцева.

В 2019 году для владельцев материнского (семейного) капитал особых изменений не будет. Его размер по-прежнему составит 453 026 рублей. Направления использования материнского капитала остаются те же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, независимо от возраста ребенка – его содержание в яслях и детском саду, формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

С начала текущего года семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок, имеют возможность получать из материнского капитала ежемесячные выплаты.

«С 1 января снизится порог нуждаемости для назначения ежемесячной выплаты из средств маткапитала. Если в 2018 году претендовать на соцподдержку могли семьи, чей среднедушевой доход составлял 18 276 руб., то после нового года планка снизится до 18 039 руб. Это произошло из-за статистического снижения прожиточного минимума в текущем году, который используется для расчетов. Сейчас выплаты получают 446 амурских семей, по прогнозам специалистов благодаря снижению порога нуждаемости с 1 января право на поддержку получат еще столько же. Это очень хорошо», – отметила заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

В пересчете на всех членов семьи максимальный месячный доход для двух родителей и двух детей, дающий им право в 2019 году на ежемесячную выплату, составит 72 156 рублей, для мамы и двух детей – 54 117 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, находится на полном гособеспечении, или, если в отношение этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в МФЦ или в пенсионный фонд в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Вместе с заявлением семья предоставляет только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и так далее, а также согласие на обработку персональных данных. Все остальные сведения из органов соцзащиты, фонда социального страхования, центра занятости населения и других ведомств пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

«Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Размер выплаты в Амурской области сейчас составляет 11 979 рублей. Эта сумма сохранится в течение 12 месяцев для тех, кто подал заявление в 2018 году, даже в декабре. Для семей, которые обратятся уже в 2019 году, размер немного уменьшится из-за снижения прожиточного минимума, он составит 11 909 рублей. Деньги могут быть направлены на любые нужды семьи», - пояснила начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области Наталья Белякова.

Деньги перечисляются на счет владельца сертификата в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. Ближайшая индексация запланирована на 2020 год – сумму увеличат до 470 тысяч рублей, а в 2021 году размер составит – 489 051 рублей.

При возникновении вопросов, связанных с любым из перечисленных изменений, можно обратиться на горячую линию в ОПФР по Амурской области: 8(4162) 202-400. Также можно позвонить на единый социальный телефон в министерстве соцзащиты населения Амурской области: 8(4162) 200-213.