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В Благовещенске подарили сказку инвалидам детства (фото)

В Благовещенске подарили сказку инвалидам детства (фото)

21 декабря на базе коррекционной общеобразовательной школы № 7 в Благовещенске прошла елка для инвалидов детства. Мероприятие организовали для амурчан в возрасте от 18 до 26 лет.

«Мы объединили две акции – "Подари детям сказку" и "Елка желаний", – рассказала ИА "Амур.инфо" волонтер Анна Клопова. – Люди приносили сладкие подарки, игрушки, развивающие игры, наборы для творчества. Их вручили на мероприятии».

Елку в школе посетила министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева. Она пригласила трех особенных детей на губернаторскую елку. Поводом для этого стали их достижения в области спорта.

Кроме того, были приготовлены подарки для воспитанников интерната города Свободного, для малоимущих семей Благовещенска и Благовещенского района.

Анна Клопова отметила, что в организации очень помогли администрация Благовещенского района, региональная кадастровая палата и, конечно же, неравнодушные амурчане.

«Всем выражаю благодарность. Не только я, но и все родители таких особенных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – сказала Анна.

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#Новый год #отдых

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