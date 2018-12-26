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сегодня, 15:29 16

В Приамурье расследуют уголовное дело о заражении онкобольных детей гепатитом С

В Приамурье расследуют уголовное дело о заражении онкобольных детей гепатитом С

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. На декабрьской сессии областного законодательного собрания была озвучена информация о том, что у нескольких детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С.

Как сообщает амурское следственное управление, проверку по данному факту провели специалисты Роспотребнадзора. На основании выводов ведомства и было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подробности пока не сообщаются.

21 декабря на сессии Законодательного собрания Амурской области депутат Сергей Труш заявил о том, что у детей, в разное время проходивших лечение в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, впоследствии был установлен диагноз «гепатит С».

Выступление депутата на заседании прокомментировал министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

«Сегодня мы работаем с Роспотребнадзором по гематологическому отделению, занимается этим вопросом управление Роспотребнадзора. Ситуация сегодня прорабатывается в рабочем порядке. С родителями, которые обращаются с данными вопросами, мы всегда работали, работаем и будем работать. Более подробную и объективную информацию мы можем дать только после окончания работы с Роспотребнадзором», – ответил Андрей Субботин.

Также сведения прокомментировал глава комитета по вопросам социальной политики Законодательного собрания Амурской области Андрей Рудь. «Данный вопрос под контролем комитета по вопросам социальной политики законодательного собрания. Мы вплотную занимаемся этим вопросом, и действительно на сегодняшний момент пока выводы какие-то делать очень рано. Тем более что как врач-инфекционист и как специалист, имеющий подготовку по вирусным гепатитам и ВИЧ-инфекции, я прекрасно понимаю, что на сегодняшний момент идет активная работа в этом направлении и Роспотребнадзором, и центром СПИД, и министерством здравоохранения. Считаю, что данный вопрос преждевременный», – пояснил депутат.

Редакция информагентства «Амур.инфо» направила запросы в амурское министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Гепатит C – болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита C. Этот вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию гепатита, которая варьируется по тяжести от легкой, продолжающейся несколько недель, до серьезной пожизненной болезни.

Вирус гепатита передается с кровью, и инфицирование чаще всего происходит в результате воздействия небольшого количества крови. В случае заражения детей это могло произойти при инъекциях, переливании крови, оказании небезопасной медицинской помощи. Гепатит лечится с помощью противовирусных препаратов. Но лечить онкобольных детей сложно – препараты можно принимать с 18 лет.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Этот факт знаю от мамы девочки, которая лечится от лейкоза. Половина детей находящихся на лечении действительно была заражена гепатитом, у другой половины анализ показал отрицательный результат, но сказали его необходимо повторять каждые 3 мес. Со слов знакомой когда требовалось переливание крови ее ребенку они просили чтобы кровь была родных и друзей в которых они были уверенны, но им сказали беспокоится не о чем, крови достаточно, в итоге получилось так как озвучено в статье

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад



    Считаю, что данный вопрос преждевременный», – пояснил депутат.



    Насколько же мы прогнили изнутри, если даже СанПИН по холодной воде не можем выполнить?

    на СЭСку возят отборы воды со скважин, специально обраотанные анализы воды везут в СЭС, которые прогоняют через множество фильтров.

    людей травят в прямом смысле, людей уничтожают ............ и данный вопрос преждевременный .....

    сдохнем преждевременно

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Куда обращаться? В минздрав или следственное управление?

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Разиня



    Считаю, что данный вопрос преждевременный», – пояснил депутат.



    Насколько же мы прогнили изнутри, если даже СанПИН по холодной воде не можем выполнить?

    на СЭСку возят отборы воды со скважин, специально обраотанные анализы воды везут в СЭС, которые прогоняют через множество фильтров.

    людей травят в прямом смысле, людей уничтожают ............ и данный вопрос преждевременный .....

    сдохнем преждевременно





    детей заразили при переливании крови



  • inoy

    inoy
    1 час назад

    даа дела блин, это вам не скотч!!! пересажать бы всех!!!

  • Кеша88

    Кеша88
    1 час назад

    Сыпется всё у этого министра.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Одисей

    Разиня



    Считаю, что данный вопрос преждевременный», – пояснил депутат.



    Насколько же мы прогнили изнутри, если даже СанПИН по холодной воде не можем выполнить?

    .....

    сдохнем преждевременно



    детей заразили при переливании крови



    Если детей заразили при переливании крови, то Следственный комитет по Вашей подсказке направит свои стопы на станцию переливания крови, т.к. именно ОНИ ответственны за безопасность компонентов крови, предоставляемых в лечебные учреждения.

    Если же Следственный комитет этого не делает, то Ваша глубокомысленная подсказка мимо.

    Диванные аналитиги….

  • Ярославович

    Ярославович
    1 час назад

    Это вам не состряпанные жалобы подсунуть президенту. Это конкретная конкретика.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Тезиков был у власти- наворотил дел, субботин не лучше. Думается надо молодёжь ставить у руля, толку со стариков нет

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Дело всё в том ГОСПОДА, что ... а плевать кто там щас министрь и главврачи .... Воскресенин, Понедельников .. ДА ХОТЬ КТО !!!!!!

    хотите поменять - меняйте, судите, всё вешайте ........ НО!!!

    дело н в одном человеке .... хоть МЕГА!!! Спеца поставьте ....... он не справится .........

    можете сами попробовать - выставляйте кандидатуры .... там уже всё спёрто и бабосиков халявных нетума)

    ну ..... я предлагаю ТРУШа поставить ..... а куле ..... пусть порулит медициной, он такой весёлый.

    мне тоже всё это остопротивело, но я знаю, что медицина умирает и никто при нонешнем царе её не в силах возродить ......... хоть на кого гнев и ненависть свою спускайте нород ... вы сами на голосовалки президента не ходите.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    батарейка

    Тезиков был у власти- наворотил дел, субботин не лучше. Думается надо молодёжь ставить у руля, толку со стариков нет



    иди, рули ...... с профицитным бюджетом тебя через 2-3 месяца жители данного форума будут требовать казнить способом подвешивания за яйца.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    sadam_1974

    Одисей

    Разиня



    Считаю, что данный вопрос преждевременный», – пояснил депутат.



    Насколько же мы прогнили изнутри, если даже СанПИН по холодной воде не можем выполнить?

    .....

    сдохнем преждевременно



    детей заразили при переливании крови



    Если детей заразили при переливании крови, то Следственный комитет по Вашей подсказке направит свои стопы на станцию переливания крови, т.к. именно ОНИ ответственны за безопасность компонентов крови, предоставляемых в лечебные учреждения.

    Если же Следственный комитет этого не делает, то Ваша глубокомысленная подсказка мимо.

    Диванные аналитиги….



    это я пишу со слов мамы ребенка который лечится в этом стационаре и проблему эту они знают изнутри, это не моя подсказка



  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Я про это слышала от мамы, чей ребенок там лечился еще 7 или 8 лет назад. Так что это проблема не сегодняшнего дня.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Одисей

    sadam_1974

    Одисей

    Разиня



    Считаю, что данный вопрос преждевременный», – пояснил депутат.



    Насколько же мы прогнили изнутри, если даже СанПИН по холодной воде не можем выполнить?

    .....

    сдохнем преждевременно



    детей заразили при переливании крови



    Если детей заразили при переливании крови, то Следственный комитет по Вашей подсказке направит свои стопы на станцию переливания крови, т.к. именно ОНИ ответственны за безопасность компонентов крови, предоставляемых в лечебные учреждения.

    Если же Следственный комитет этого не делает, то Ваша глубокомысленная подсказка мимо.

    Диванные аналитиги….



    это я пишу со слов мамы ребенка который лечится в этом стационаре и проблему эту они знают изнутри, это не моя подсказка



    Принято.

    Но после этого не значит вследствие этого. Причин может быть много. Вот для этого и проводится расследование. А поспешные выводы и предположения непрофессионалов - это профанация.

  • Кеша88

    Кеша88
    41 минута назад

    Единичные случаи всегда бывают, но заразить 26 детей за короткий промежуток времени (лето 2018 года) это полный трындец.

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    32 минуты назад

    Оптимизатор Субботин виноват, денег не было, вот и не удержались.Позор Амурскому минздраву.Министра гнать в шею в Мазанию.

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