В Приамурье расследуют уголовное дело о заражении онкобольных детей гепатитом С

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. На декабрьской сессии областного законодательного собрания была озвучена информация о том, что у нескольких детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С.

Как сообщает амурское следственное управление, проверку по данному факту провели специалисты Роспотребнадзора. На основании выводов ведомства и было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подробности пока не сообщаются.

21 декабря на сессии Законодательного собрания Амурской области депутат Сергей Труш заявил о том, что у детей, в разное время проходивших лечение в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, впоследствии был установлен диагноз «гепатит С».

Выступление депутата на заседании прокомментировал министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

«Сегодня мы работаем с Роспотребнадзором по гематологическому отделению, занимается этим вопросом управление Роспотребнадзора. Ситуация сегодня прорабатывается в рабочем порядке. С родителями, которые обращаются с данными вопросами, мы всегда работали, работаем и будем работать. Более подробную и объективную информацию мы можем дать только после окончания работы с Роспотребнадзором», – ответил Андрей Субботин.

Также сведения прокомментировал глава комитета по вопросам социальной политики Законодательного собрания Амурской области Андрей Рудь. «Данный вопрос под контролем комитета по вопросам социальной политики законодательного собрания. Мы вплотную занимаемся этим вопросом, и действительно на сегодняшний момент пока выводы какие-то делать очень рано. Тем более что как врач-инфекционист и как специалист, имеющий подготовку по вирусным гепатитам и ВИЧ-инфекции, я прекрасно понимаю, что на сегодняшний момент идет активная работа в этом направлении и Роспотребнадзором, и центром СПИД, и министерством здравоохранения. Считаю, что данный вопрос преждевременный», – пояснил депутат.

Редакция информагентства «Амур.инфо» направила запросы в амурское министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Гепатит C – болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита C. Этот вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию гепатита, которая варьируется по тяжести от легкой, продолжающейся несколько недель, до серьезной пожизненной болезни.

Вирус гепатита передается с кровью, и инфицирование чаще всего происходит в результате воздействия небольшого количества крови. В случае заражения детей это могло произойти при инъекциях, переливании крови, оказании небезопасной медицинской помощи. Гепатит лечится с помощью противовирусных препаратов. Но лечить онкобольных детей сложно – препараты можно принимать с 18 лет.