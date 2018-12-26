В Благовещенске, несмотря на малоснежье, появилась бесплатная лыжня

Малоснежная зима не станет проблемой для благовещенских лыжников. Зимой 2018 года в Первомайском парке возле стадиона «Юность» впервые появилась специально подготовленная лыжня.

Об этом в интервью на радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказал директор спорткомплекса «Юность» Андрей Мамонтов.

Лыжня появилась благодаря спортсменам-активистам. Ее протяженность – 610 метров. Она пригодна и для конькового, и для классического хода.

«Снега в декабре было немного, так что для лыжников это отличное место, – рассказал Андрей Мамонтов. – Посещение лыжни свободное и бесплатное. Она работает до 20 часов. Когда темнеет, мы включаем освещение».

Подготовка длилась неделю: сначала привезли снежную пушку, с помощью которой сделали снег, потом спецтехникой раскатали его. После чего использовали снегоход «Буран», который сделал лыжню для классического хода.

Возможно, для желающих лыжников будет работать прокат. «Мы в прошлом году запаслись лыжами – порядка 60 пар. Готовы предоставлять их в прокат», – добавил директор «Юности».