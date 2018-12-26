С 1 января будет расширен список льготников, имеющих право на компенсацию по капремонту

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В Амурской области с 1 января 2019 года будет расширен перечень льготников, имеющих право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капремонт многоквартирного дома. Закон, расширяющий список льготников, подписал президент Владимир Путин.

Федеральный закон вносит изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, информирует министерство социальной защиты населения Амурской области.

Сообщается, что данные изменения позволяют субъектам РФ установить право на компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт неработающим пенсионерам старше 70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей не только из неработающих граждан пенсионного возраста (как в настоящее время), но и из неработающих инвалидов I и (или) II группы.

Амурская область вошла в число субъектов Российской Федерации поддержавших данное нововведение. В связи с этим с 1 января 2019 года перечень лиц, имеющих право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, был дополнен указанной категорией граждан.

Таким образом, с 1 января 2019 года на территории Приамурья право на получение указанной компенсации приобретут неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие совместно с неработающими инвалидами I и (или) II групп независимо от их возраста.

Для получения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт указанной категории граждан следует обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.