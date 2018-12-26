Амурчанина осудили за угрозу убийством и жестокое обращение с ребенком

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Житель Шимановского района привлечен к уголовной ответственности в связи с угрозой убийством своим детям и сожительнице, а также жестоким обращением со своим ребенком. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы.

По информации областной прокуратуры, суд установил, что 38-летний житель Шимановского района, будучи пьяным, на глазах у детей пытался задушить свою сожительницу. После мужчина взял топор и начал высказывать угрозы убийством своим детям и их матери. Женщина с детьми была вынуждена убежать из дома ночью.

Кроме того, осужденный в присутствии маленькой дочери, систематически устраивал скандалы и наносил побои матери девочки. Также он не исполнял обязанностей по воспитанию ребенка и жестоко обращался с ним. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса – «угроза убийством» и «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Подсудимого приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение по данному уголовному делу поддержала прокуратура Шимановского района. Приговор в законную силу пока не вступил.